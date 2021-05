Un misterioso intruso intenta entrar en la mansión de Ben Affleck, ¿buscaba a JLo? El sospechoso fue captado por las cámaras de los paparazzi que esperaban al actor afuera de su hogar en Los Ángeles. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ahora que el actor Ben Affleck parece centrado en disfrutar de una segunda oportunidad al lado de Jennifer López, tal vez tenga que prestarle más atención a la seguridad de su mansión en Los Ángeles luego de que un misterioso intruso fuera captado saltando el muro de la propiedad. Las autoridades de la ciudad confirmaron que un hombre vestido de negro que se hizo pasar por un guardia de seguridad, fue detectado a las afueras de la casa del actor. El intruso fue captado trepando el portón de la mansión en un intento por entrar a la casa de $20 millones. De acuerdo a un vocero del departamento de policía de Los Ángeles, fue un grupo de paparazzi apostados afuera de la propiedad quienes alertaron a las autoridades de la presencia del intruso, reportó Page Six. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer Lopez y Ben Affleck Credit: Gregg DeGuire/WireImage Los fotógrafos habían estado vigilando la casa con la esperanza de recoger alguna imagen o declaración del actor, luego de que fuera fotografiado al lado de López tras su ruptura con Alex Rodríguez, cuando se percataron de la presencia del intruso y llamaron a la policía, informó el departamento de policía. Los paparazzi tomaron fotografías y vídeos en los que se ve al sospechoso mirando alrededor después de trepar la valla de seguridad, según Page Six. Aparentemente, al percatarse de las acciones de los fotógrafos, abandonó la casa con calma antes de huir en una bicicleta. Un vocero de la policía aseguró que agentes acudieron al lugar y tras hacer varias averiguaciones, redactaron un informe sobre una violación de una propiedad privada. El sospechoso, que había huido antes de la llegada de la policía, no ha sido arrestado. El incidente agrega una nota de drama más al interés que se ha despertado por el posible segundo capítulo de la relación entre Affleck y López, quienes hace 17 años estuvieron comprometidos en matrimonio y formaron una de las parejas más seguidas de Hollywood.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Un misterioso intruso intenta entrar en la mansión de Ben Affleck, ¿buscaba a JLo?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.