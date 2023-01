Ben Affleck sirve café y donas en la ventanilla de un establecimiento de Massachusetts El actor sorprendió a los amantes de Dunkin' Donuts convirtiéndose en empleado por un día de la cadena. ¿Quién fue su clienta favorita? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es más que sabido que Jennifer López y Ben Affleck son amantes del café. Ambos han confesado en múltiples ocasiones que necesitan la bebida para iniciar su día, por lo que no es sorpresa captarlos en cualquier lugar especializado donde la puedan obtener. Pero los residentes de Medford, Massachusetts, se llevaron tremenda sorpresa esta semana al visitar una tienda de Dunkin' Donuts y ser atendidos por el flamante actor. Este martes, Affleck fue el encargado de abrir la ventanilla del establecimiento y entregar a los fanáticos del lugar su orden. El actor se puso el uniforme del lugar y atendió a las personas que llegaron por sus donas y café, portando una camiseta del establecimiento con el eslogan "América se mueve con Dunkin'. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ben Affleck Credit: Backgrid/The Grosby Group Uno de los clientes aseguró que el esposo de JLo lo atendió sonriente y amable posando como empleado por un día y hasta le regaló la orden de comida, según People. Acto que aparentemente repitió durante su turno en la ventanilla. Sin duda, su clienta favorita fue su esposa, quien lo visitó durante su turno de trabajo. La cantante y actriz de raíces puertorriqueñas llegó hasta la ventanilla a apoyar a su amado. Ahí recibió, además de su orden de café, una gigantesca sonrisa por parte del actor. Ben Affleck, Jennifer Lopez Ben Affleck, Jennifer Lopez | Credit: Backgrid/The Grosby Group Affleck es un fiel fanático de la cadena que nació justamente en su natal Massachusetts. El actor originario de Boston ha expresado su felicidad por la existencia de sucursales en Los Angeles, California, donde ahora radica. "¡Es maravilloso! Como Dunkin' Donuts todos los días. Es extraño, lo como todos los días y la gente me dice: '¿Dónde está eso? ¿Es cerca de acá?' Así que siento que estoy pasando la voz", declaró a la revista Collider en el 2019.

