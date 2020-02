Ben Affleck siente aún admiración sin límites por su ex, Jennifer López Jennifer López continúa en el recuerdo de Ben Affleck a través de los años. En una reciente entrevista, al ser preguntado por el brillante momento que atraviesa su ex-prometida, el actor se deshace en alabanzas y confiesa que continúan en contacto. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ben Affleck continúa sintiendo una admiración sin límites por su ex, la célebre Jennifer López. Y si algún día se pone de moda la frase los cincuenta son los nuevos 20, nos queda claro que la culpa será de JLo, la diva del Bronx. Feliz, radiante y más guapa que nunca, con una vida estable y un sensual número sobre el escenario en el Super Bowl que dejó sin respiración a medio mundo, Jenny from the block continúa partiendo corazones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom El actor Ben Affleck, quien estuvo a punto de casarse con ella después de un más que sonado romance que duró dos años, es uno de sus grandes amores del pasado quien, al parecer, no logra olvidarla del todo.

Después de regalarle una joya valorada en más de un millón y medio de dólares, rompieron su compromiso ya a punto de darse el sí quiero que según se dijo iba a celebrarse un 4 de octubre en Hampton Island. Image zoom En una reciente entrevista, Ben Affleck habló con Brook Barnes, reportero del New York Times, y sólo tuvo alabanzas para la ahora pareja de Alex Rodríguez. “Debió ser nominada para un premio Oscar– dijo saliendo en su defensa y refiriéndose al papel de la cantante y actriz en la reciente cinta de Hustlers-. Jennifer es la más auténtica, the real thing. Seguimos en contacto, hablamos de vez en cuando y siento muchísimo respeto por ella. ¡Qué maravilla que a los cincuenta años tenga su mayor hit en la gran pantalla! Es alucinante...”, dijo con una expresión en inglés poco decente pero muy simpática que no podemos reproducir aquí. Image zoom La protagonista de Anaconda no recibió finalmente su nominación a los premios más importantes del mundo del cine, mientras que sí estuvo nominada para los Golden Globes y los Screen Actors Guild Awards por el mismo papel al que Ben se refería. Está claro que si fuera por su ex, Jennifer López no sólo estaría nominada, ¡también premiada y con honores! Advertisement

