Ben Affleck revela el motivo del enfado de JLo en los Grammy ¡Eso explica su cara! Ben Affleck revela lo que le dijo su esposa Jennifer López durante la gala de los Grammy, donde su expresión de cansancio y aburrimiento dieron mucho de qué hablar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ben Affleck reveló lo que le dijo su esposa Jennifer López en la gala de los premios Grammy. La expresión del actor —que parecía agotado y aburrido— dio mucho de qué hablar y generó memes en las redes sociales. Ben habló con The Hollywood Reporter sobre esa noche, diciendo que era una especie de "día de llevar a tu esposo al trabajo". Ben habló de un video que se hizo viral de la pareja aparentemente teniendo un desacuerdo en los premios. Affleck, de 50 años, dijo que vio al presentador de los Grammy, Trevor Noah, acercarse a ellos, pero no sabía que los estaban grabando. El actor le dijo a su esposa que se iba a mover de la mesa para dejarla sentada al lado del presentador, y ella le dijo: "será mejor que no te vayas, jod..r". Ese diálogo fue sacado de contexto, según Affleck, y el internet se inventó una discusión entre ellos que nunca pasó. El actor dijo que esa noche estaba muy cansado, pero que acompañó a López para mostrarle su apoyo, y por eso tenía esa expresión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer Lopez Ben Affleck Credit: (John Shearer/Getty Images for The Recording Academy) "Yo me divertí en los Grammy", aseguró el director y protagonista de la película Air. El actor confesó a The Hollywood Reporter: "Yo he ido a premios y he estado borracho, a muchos. Y nadie jamás dijo que yo estaba borracho". Sin embargo en los Grammy asegura que no estaba borracho y que lo acusaron erróneamente de haber bebido. "Todavía hay un estigma tremendo", dijo sobre las adicciones que él ha superado. Ben Affleck Jennifer Lopez Credit: (Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy) JLO y Ben Affleck se casaron en julio del 2022 tras reconectar y retomar su historia de amor, que empezó 20 años antes de su reencuentro.

