Ben Affleck revela la pesadilla que fue su matrimonio con Jennifer Garner: "Estaba atrapado" En una demoledora entrevista con Howard Stern, el actor y director confesó sin pelos en la lengua que "probablemente todavía estaría bebiendo" si hubiese seguido casado con ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Su relación a día de hoy es cordial y cariñosa. Así lo demostraron Jennifer Garner y Ben Affleck en una reciente aparición pública. Sus tres hijos, Seraphina, Violet y Samuel, tienen mucho que ver en esta buena onda entre ambos actores. Sin embargo, no siempre su unión fue tan especial. Su separación daba a conocer que la pareja no se entendía, pero nunca quedó claro qué pasó exactamente. Esta semana, Ben habló a corazón abierto de qué fue lo que, en su caso, hizo que necesitase romper esta relación. El director de Argo confesó que "probablemente estaría todavía bebiendo" si continuase casado con la madre de sus hijos. "Es una de las razones por las que empecé a beber", explicó en el Howard Stern Show el pasado lunes. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó para que sintiese esa necesidad de seguir enganchado a la botella? También lo contó y sin filtros de ningún tipo. "Estaba atrapado", prosiguió en esta entrevista que ha resuelto muchas dudas sobre su divorcio. Jennifer Garner y Ben Affleck Credit: Jason Merritt/Getty Images La cosa es tan sencilla como que no era feliz.. "Pensaba 'no puedo irme' por mis hijos, pero no soy feliz, ¿qué hago?'", explicó. "Lo que hice fue beber una botella de scotch y caer dormido en el sofá, era lo que parecía la solución entonces", dijo sin adornos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Unas palabras tan demoledoras como sinceras. Affleck visualizó la importancia de reconocer cuándo uno no está bien para evitar dar pasos que te dañen a ti y al otro. "Teníamos un matrimonio que no funcionó, esto ocurre, con alguien a quien quiero y respeto", resaltó. Pero no era un amor que les hacía felices. Aún así ambos "trataron, trataron y trataron porque teníamos hijos. Ambos sentíamos que no queríamos que esto fuese el modelo que nuestros hijos vieran en el matrimonio", confirmó. Jennifer Garner, Ben Affleck Credit: Backgrid/The Grosby Group La pareja se casó en 2005 y se separó en 2015, hicieron todo lo habido y por haber para hacerlo funcionar, pero no podía forzarse lo que no existía. A día de hoy ambos son felices por separado y por el bien de sus hijos. Ben ha retomado la relación con la que fue su gran amor antes de casarse. Junto a Jennifer Lopez ha encontrado una estabilidad que nada tiene que ver con lo que vivieron hace casi dos décadas. "Mi vida ahora refleja no solo la persona que quiero ser, sino la persona que realmente siento que soy, lo cual no es perfecto, sino alguien que se esfuerza mucho y se preocupa mucho por ser honesto, auténtico y responsable. Es difícil decir quién se beneficia más sin entrar en detalles chismosos", dijo recientemente de su estado actual a Wall Street Journal. Jennifer López y Ben Affleck Jennifer López y Ben Affleck | Credit: Grosby Group En Halloween, Ben, su ex y JLo incluso fueron vistos juntos haciendo 'truco o trato' junto a los niños, su principal foco y preocupación. Así que como adultos han sabido llegar a ese punto donde el amor a sus hijos prevalece por encima de todo lo demás.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ben Affleck revela la pesadilla que fue su matrimonio con Jennifer Garner: "Estaba atrapado"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.