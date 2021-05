Ben Affleck reaparece con curioso reloj, ¿es el que le regaló Jennifer López hace casi 20 años? Paparazzi captaron al actor reuniéndose con JLo en Miami y usando un reloj igualito al que le regaló la actriz y cantante en 2002 ¿lo has visto? Por Mayra Mangal Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jennifer López y Ben Affleck han comenzado bien su semana: la pareja del momento fue captada este lunes reuniéndose tras la sesión de ejercicios de la Diva del Bronx en un gimnasio de Miami. Lo curioso es que los fans de la pareja, conocida antiguamente como Bennifer, no pasaron por alto un detalle: Ben usaba un reloj plateado igualito al que le regaló JLo y que al parecer ha sacado del baúl de los recuerdos. Paparazzi captaron al ganador al Oscar, de 48 años, usando el reloj tipo sport mientras fumaba un cigarrillo. Según destacan fuentes, sería el mismo que ella le regaló en 2002 cuando él hizo una aparición sorpresa, o cameo, en el video musical de su exitazo "Jenny from the Block". Ben Affleck captado en Miami con el reloj que aparentemente ha sacado del baúl de los recuerdos y que sería el regalo que le obsequió Jennifer López en 2002: ben affleck reloj jennifer lopez Credit: Mega/The Grosby Group ben affleck reloj jennifer lopez Credit: Mega/The Grosby Group El video oficial de la canción "Jenny From the Block", donde Affleck aparece usando la prenda: ben affleck reloj jennifer lopez Credit: YouTube/Vevo Video Jenny from the Block SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Jennifer está muy emocionada con la dirección que están tomando las cosas [con Ben]:, declaró hace unos días una fuente a PEOPLE para indicar cómo va la relación de Bennifer 2.0, -como han dado en llamarla algunos- La pareja tiene su base a ambas costas del país, lo cual podría complicar la relación a largo plazo: López, de 51 años, vive en Miami con sus hijos Emme y Max, fruto de su matrimonio con el cantante Marc Anthony. Por su parte, Affleck, de 48, radica en Los Ángeles, donde viven los tres hijos que tuvo con su exmujer, Jennifer Garner: Samuel, Seraphina y Violet, la menor. Según una fuente "están haciendo planes para poder verse". Por lo visto los planes van viento en popa.

