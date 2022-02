El romántico regalo de Ben Affleck que "derritió" a Jennifer López en San Valentín ¡Ben Affleck ha probado ser todo un romántico! Así lo demostró con el regalo con el cual sorprendió a Jennifer López. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Ben Affleck ha probado ser todo un romántico! Así lo demostró con el regalo con que sorprendió a Jennifer López y que la Diva del Bronx quiso compartir con sus millones de seguidores. Con motivo del 14 de febrero, el galán de Hollywood le obsequió un video en el que compila una serie de imágenes de ambos en muchas etapas de su vida, y que tiene de fondo el tema "On my way", el cual está incluido en la banda sonora de la película Marry Me, que JLo protagoniza junto a Maluma. Jennifer López Ben Affleck Los Angeles Special Screening Of "Marry Me" Jennifer López y Ben Affleck | Credit: Photo by Rich Fury/WireImage "Voy a compartir algo muy especial y personal con vosotros que normalmente solo compartiría con mi círculo más íntimo", comunicó la cantante a sus fans al compartir el video de casi cuatro minutos en el boletín de la plataforma OntheJLo. "Es un regalo adelantado del Día de los Enamorados que me ha hecho Ben. Verlo me ha hecho pensar en la travesía del amor verdadero, sus inesperadas idas y venidas, y en que cuando es real, verdaderamente puede durar para siempre", indicó. Indudablemente, Affleck emocionó a López de tal manera que la famosa aseguró que "esto realmente derritió mi corazón". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde que decidieron retomar su relación puesta en pausa hace casi 20 años, la pareja no pierde oportunidad de pasar tiempo juntos, incluso con sus respectivas familias, y se les ha visto buscando casas para comprar en Los Ángeles, por lo que la relación va cada vez más en serio. JLO & Ben Affleck Credit: (Photo by Arturo Holmes/Getty Images) López ha asegurado que en esta etapa de su vida está completamente realizada. "Estoy muy feliz, probablemente más de lo que he estado en mi vida entera", dijo. Por su parte, Affleck a dicho a Wall Street Journal que su historia con JLo era realmente hermosa. "Es una buena historia. Es una gran historia", sostuvo. "Tengo mucha suerte en mi vida porque me he beneficiado de las segundas oportunidades y soy consciente de que otras personas ni siquiera tienen las primeras oportunidades. La vida es difícil y siempre estamos fallando y, con suerte, aprendiendo de esos fracasos".

