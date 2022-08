El recién casado Ben Affleck se reencuentra con su ex Jennifer Garner mientras JLo sigue en Europa Tras su sorpresiva boda con Jennifer López y un paseo de ensueño por Europa, Ben Affleck ya está de vuelta en Los Ángeles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ben Affleck y Jennifer Garner Ben Affleck y Jennifer Garner | Credit: BG004/Bauer-Griffin/GC Images Tras su sorpresiva boda con Jennifer López y un paseo de ensueño por Europa, Ben Affleck ya está de vuelta en Los Ángeles y se ha reencontrado con Jennifer Garner, con quien estuvo casado por 13 años y quien es madre de sus tres hijos. Los paparazzis captaron fotos de la ex pareja en una piscina en Pacific Palisades, el lujoso barrio que se encuentra entre las montañas de Santa Mónica y el océano Pacífico. Ben Affleck Ben Affleck | Credit: Grosby Group En unas imágenes aparece Affleck tras una reja, quizás esperando su hijo Samuel, quien disfrutaba de un día de piscina con su mamá. En otras se ve a Garner envuelta en una toalla y saliendo del lugar. También se ve que el pequeño de 10 años luego se va de la mano con su papá hacia su auto. Jennifer Garner Jennifer Garner | Credit: Grosby Group Todo parece indicar que la ex pareja se distribuye muy bien el tiempo que pasan con sus hijos, y ahora le tocó al galán de Hollywood tener al pequeño en casa, mientras JLo sigue en Europa con sus hijos Emme y Max. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego de que Affleck y la Diva del Bronx se casaran de manera repentina en Las Vegas, se fueron junto a sus hijos en un hermoso viaje a Europa, donde los famosos la pasaron a lo grande. No obstante, como suele suceder, estuvieron en la mira de los paparazzis, quienes captaron a Affleck completamente dormido mientras paseaba con la familia por el río Sena, en París, algo que generó muchísimos memes. Incluso en una ocasión lo fotografiaron llorando durante una cena romántica en un restaurante ubicado frente a la Torre Eiffel.

