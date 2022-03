Ben Affleck derrite a Jennifer López con su prueba de amor pública en los premios iHeartRadio Además de recibir el premio de Icono por su trayectoria, la artista fue testigo de algo mucho más poderoso que cualquier galardón. Su novio fue el encargado de dárselo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El amor sigue sonando al volumen más alto en la vida de Jennifer Lopez. Y no solo porque lo canta en sus aplaudidas canciones, sino porque lo está viviendo, literalmente, como si se tratara de una de sus afamadas comedias románticas en la pantalla grande. La cantante atraviesa un momento especial donde el reconocimiento de su trabajo, su vida y su estado personal vibran en la misma onda: la felicidad. Su más reciente alegría profesional llegó este martes con el premio de Icono del año en los premios iHeartRadio Awards. Un galardón que reconoce el trabajo y la entrega de la artista, siempre imparable. Pero lo bonito de esta velada, además de este aplauso a su carrera, vino de parte de su pareja, Ben Affleck. Desde la primera fila, el actor acaparó todas las mirada por este gesto y gran prueba de amor a su pareja. Jennifer Lopez y Ben Affleck Jennifer Lopez y Ben Affleck | Credit: (Photo by VALERIE MACON / AFP) (Photo by VALERIE MACON/AFP via Getty Images) Allí estaba él, observando, aplaudiendo y admirando a la gran mujer que cantaba, bailaba y lo daba todo en el escenario. El gesto de hombre enamorado de Ben ha dado la vuelta al mundo, y con toda la razón. Pero, hubo algo más que derritió el corazón de JLo, y es que, al lado de su pareja, con el mismo sentimiento de entrega y amor a la artista, estaba Emme, la hija de la intérprete de "Marry me", la niña de sus ojos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ben y la adolescente, los dos grandes amores de JLo, estaban allí, de lo más felices y unidos en este momento tan único y especial para la cantante. Jennifer Lopez Ben Affleck y su hija Emme en los iHeartRadio Awards | Credit: Speech iHeartRadio Awards Después de unas palabras de reconocimiento de su compañero LL Cool J y un video que repasó su espectacular trayectoria, Jennifer llegó al escenario ante los ensordecedores gritos y aplausos del público, incluidos los de Ben. La artista, al borde de las lágrimas, agradeció a su mayor cómplice y verdadero icono, su público, el responsable de que ella esté ahí y siga batiendo récords en todo lo que hace. Desde las gradas, sus amores, quienes le dedicaron las miradas más sinceras y entregadas. Allí quiso estar Ben, el primero y con la hija de su pareja, demostrando el profundo amor que sigue sintiendo por ella 20 años después de su primer encuentro. Jennifer Lopez Jennifer Lopez en los iHeartRadio Awards | Credit: (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for iHeartRadio ) Uno de los momentos más especiales llegó al final, cuando Jennifer acabó su intervención y se dirigió a donde estaba Ben y su hija. Desde allí y ante todos les dijo cuánto les amaba. Un instante especialmente bonito que subraya el amor tan grande y la bonita familia que han creado. Y es que, además de Emme, Ben también se llevó a su hijo pequeño Samuel, quien disfrutó a lo grande este momento junto a su papi y nueva hermanita. ¡Felicidades por todos los éxitos, Jennifer!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ben Affleck derrite a Jennifer López con su prueba de amor pública en los premios iHeartRadio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.