Ben Affleck y Max acompañan a JLo a una sesión de fotos, Sofía Vergara irreconocible como Griselda Blanco y más fotos de famosos ¡Míralos!

¡Qué grande está Max, el hijo de JLo y Marc Anthony! Además: Celia Lora posa para Playboy México, Gloria Trevi recibe reconocimiento, Kim Kardashian junto a su novio Pete Davidson y más fotos imperdibles.

¡Fotos, fotos!

La Diva del Bronx, Jennifer López, guapísima llegando a una sesión de fotos en Los Ángeles.

¡Qué grande está Max!

Minutos después, Ben Affleck llegó a la sesión de fotos de su novia acompañado de Max, hijo de JLo con el salsero Marc Anthony.

Luces, cámara, acción

La artista colombiana Sofía Vergara grabando escenas para la serie de Netflix, Griselda, en donde personifica a la narcotraficante Griselda Blanco.

Provocativa

Celia Lora presentó su portada de la revista Playboy México para celebrar el 20 aniversario de la publicación en el país. Esta es la cuarta ocasión en la que la hija de Alex Lora, vocalista de El Tri, posa para la revista

Noche de teatro

Orlando Bloom saliendo de ver una obra de Broadway en Nueva York junto a su esposa, la cantante Katy Perry. Para proteger su rostro, el actor optó por usar una mascarilla azul de LAPCOS.

¡Bravo Gloria!

Gloria Trevi recibió un reconocimiento por las altas ventas de su álbum en vivo Diosa de la noche y anunció su gira 'Ven a mí... isla divina World Tour', con la que recorrerá México y Estados Unidos a partir del próximo mes. La cantante también confirmó que están preparando la serie sobre su vida, donde contará su verdad como nunca antes.

Salida nocturna

La hija de Barack y Michelle Obama, Malia Obama, disfrutó de una salida en Hollywood con amigos.

Visitando amigos

Kim Kardashian y Pete Davidson fueron fotografiados en Beverly Hills visitando el hogar de un amigo.

