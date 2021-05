En medio de su acercamiento con Jennifer Lopez, Ben Affleck manda amoroso mensaje a su ex Justo cuando parece que Bennifer podría estar recobrando vida de nuevo, el oscarizado actor sorprendió con un mensaje a su otra Jennifer (Garner). Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que Ben Affleck y Jennifer Lopez fueron vistos juntos en un viaje relámpago a Montana, no se habla de otra cosa. El famoso dúo mundialmente conocido como Bennifer tiene a todos con el corazón a mil. Su historia de amor hace casi dos décadas fue el centro de flashes y miradas y, por lo que parece, la cosa va por el mismo camino tras la ruptura de la artista con Alex Rodriguez. Sin embargo, de momento todo son suposiciones. Por encima de todo existe una gran amistad que nunca se rompió y que se ha mantenido en el tiempo. Era el actor quien en medio de tanto desconcierto reaparecía en sus redes sociales después de dos meses de silencio para mandar un amoroso mensaje a su exmujer, Jennifer Garner. Unas palabras en las que ensalzaba a la madre de sus dos hijas. A través de una serie de fotos y un video de la intérprete de Daredevil resaltaba su papel de mujer y madre por encima de todas las cosas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sumamente feliz de compartir estas hijas contigo. Somos los padres más afortunados del mundo. Gracias por todo lo bueno que haces", escribió. Jennifer Garner y Ben Affleck Credit: Mathew Imaging/FilmMagic Un gesto que le ha valido los halagos y el respeto de sus seguidores independientemente de si está con JLo o no. Después de 20 años y muchas lecciones aprendidas, Ben parece tener claro qué es lo que prima en su vida.

