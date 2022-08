Ben Affleck aborda un avión después de su boda con Jennifer López ¡pero ni luces de la novia! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ben Affleck después de su boda Credit: Backgrid/The Grosby Group Mientras que el actor luce un poco cansado después de su épica boda con JLO, captamos su ex, Jennifer Garner, se enfoca en importante tarea y Marc Anthony, ex de JLO, pasa el fin de semana en la Florida ¡mira las fotos! Empezar galería Ben Affleck Ben Affleck después de su boda Credit: Backgrid/The Grosby Group El ganador luce los estragos del cansancio luego de tres días de celebraciones tras su majestuosa boda con Jennifer López en Savannah, Georgia y fue captado momentos antes de abordar un avión privado al lado de su mejor, amigo, el actor Matt Damon, y los hijos de ambos —no fotografiados—. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Marc Anthony Marc Anthony Credit: Backgrid/The Grosby Group En Miami captamos al exmarido de Jennifer López acompañado por el personal de la marina donde atraca su lujoso yate y en el que habría pasado este fin de semana, al juzgar por los posts en redes de su novia, la reina de belleza, Nadia Ferreira. 2 de 9 Ver Todo Jennifer Garner Jennifer Garner Credit: Backgrid/The Grosby Group Y luego de declinar la invitación para acudir a la boda de JLO y Ben, la exmujer del actor y madre de sus tres hijos, hacía las compras en el almacén por mayoreo Sam's Club, tranquila y sonriente, como vemos. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Casey Affleck casey affleck Credit: Backgrid/The Grosby Group Otro que tampoco acudió a la boda del año, pero que mandó un mensaje de bienvenida a la familia para JLO, fue el hermano del novio, a quien vemos en una salid por un cafecito en Los Ángeles. 4 de 9 Ver Todo Eiza González Eiza Gonzalez Credit: Backgrid/The Grosby Group Fesquísima y acompañada por su perrito la estrella de Ambulance fue captada saliendo a tomar el almuerzo por West Hollywood. Ahora sí que ¡guau! 5 de 9 Ver Todo Demi Lovato Demi Lovato, Jute$ Credit: Backgrid/The Grosby Group La actriz y cantante mexicoamericana fue captada saliendo del exclusivo restaurante Georgio Baldi en Santa Mónica, CA, en compañía de su nuevo amorcito, el cantante Jute$, y en medio de las celebraciones por su llegada al tercer piso, ¡felicidades! 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Nueva York se llena de música Aruro O'farril 'The Cuban Khaleeji Project’ Credit: Ciro Gutierrez @ciroinfocus El pianista/compositor ganador del GRAMMY Arturo O'Farrill y la organización sin fines de lucro Afro Latin Jazz Alliance (ALJA) presentaron 'The Cuban Khaleeji Project' en Little Island. Los invitados estelares de la noche: Ghazi Al-Mulaifi & Boom.Diwan, Ali Obaid, Yazz Ahmed y Malika Zarra. 7 de 9 Ver Todo Hailey y Justin Bieber Justin Bieber, Hailey Bieber Credit: Backgrid/The Grosby Group El cantante canadiense sorprendió al aparecer con su mujer por las calles de Los Ángeles luciendo esta camiseta con el rostro del cantautor Kanye West, ex de Kim Kardashian, ¿había mensaje oculto? 8 de 9 Ver Todo Kikey Castillo Kikey Castillo Credit: Cortesía The Lee Agency La actriz mexicana e integrante del elenco de la serie Stargirl (The CW)se asomó para saludar desde el exclusivo Quail Lodge & Golf Club en Carmel, California ¡wow! 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

