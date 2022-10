Ben Affleck aparece con un look monocromático y trendy por las calles de L.A. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ben Affleck Credit: Getty Images El marido de Jennifer López se pone a la moda y aparece con un look digno de una revista de moda ¿ya lo viste? Además: las mejore fotos del día con Marc Anthony, Rihanna, Juanes y Mariah Carey, ¡míralos! Empezar galería Ben Affleck Ben Affleck Credit: Getty Images El actor y productor apareció con un look monocromático y trendy por las calles de L.A. ¿será la influencia de su mujer, Jennifer López? 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Marc Anthony Marc Anthony 'Viviendo Tour" Las Vegas, NV Credit: Getty Images No muy lejos de ahí, en Las Vegas, NV., captamos a otro de los hombres que conquistaron a JLO: estamos hablando del salsero nuyorican quien arrancó ahí su nueva gira musical Viviendo Tour. 2 de 9 Ver Todo Mariah Carey y Bryan Tanaka Mariah Carey y Bryan Tanaka Credit: Backgrid/The Grosby Group La que sigue muy feliz y contenta con su novio menor que ella es la diva de sangre venezolana y así de contentos los vimos saliendo por la noche de Nueva York ¡wow! 3 de 9 Ver Todo Anuncio Reina Sofía, Princesa Sofía princesa Leonor Princesa Sofía princesa Leonor Reina Sofía Credit: Getty Images La reina española apareció radiante al lado de sus dos hijas —¡miren cómo han crecido⁄— en la entrega de premios Princesa de Asturias, en España. 4 de 9 Ver Todo Zoë Saldaña y Marco Perego Zoë Saldaña, Marco Perego Credit: The Image Direct/The Grosby Group La actriz de sangre dominicana y puertorriqueña apareció por las calles de Nueva York al lado de su marido italiano a solo días de que se estrenara su anticipada serie limitada From Scratch (Netflix), que según ella ha contado a People en Español, le quedó como anillo al dedo. 5 de 9 Ver Todo Rihanna y A$AP Rocky Rihanna y ASAP Rocky Credit: Backgrid/The Grosby Group Los orgullosos padres salieron felices de la vida en una cita romántica por Nueva York. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Juanes Juanes Credit: Getty Images El cantautor colombiano recibe con brazos abiertos el calor de su público al llevar su Origen Tour hasta Monterrey, México. 7 de 9 Ver Todo Natalia Jiménez Natalia Jiménez Credit: Medios y Media/Getty Images La cantante española luce radiante durante una fiesta de Día de los Muertos celebrada en Ciudad de México. 8 de 9 Ver Todo Paty Cantú Paty Cantú Credit: Getty Images La cantante y actriz mexicana deslumbró con este look y botas de enorme plataforma durante una entrega de premios también celebrada en la capital mexicana. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Ben Affleck aparece con un look monocromático y trendy por las calles de L.A.

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.