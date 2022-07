Ben Affleck rompe a llorar y JLo lo consuela: mira las mejores fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ben Affleck llora de alegría al celebrar el cumpleaños de JLo en un restaurante fino Credit: Photo © 2022 Best Image/The Grosby Group Primero se durmió, ahora lloró: las fotos de Ben Affleck en llanto mientras JLo lo consuela: no dejes de ver las fotos trending del día. Empezar galería Jennifer López Ben Affleck llora de alegría al celebrar el cumpleaños de JLo en un restaurante fino Credit: Photo © 2022 Best Image/The Grosby Group La cantante y actriz celebró su cumpleaños número 53 junto a su marido, el actor Ben Affleck, con una cena romántica en un restaurante ubicado frente a la Torre Eiffel. Pero lo que sería una cena de homenaje, terminó siendo una reunión muy emotiva. El actor de 49 años rompió a llorar mientras su esposa lo consolaba apoyándolo en su hombro. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Maluma Maluma y Susana Gómez disfrutan de un merecido descanso tras la gira 'Papi Juancho' en Europa Credit: Photo © 2022 Backgrid UK/The Grosby Group El cantante y actor colombiano posando para su novia, Susana Gómez, a bordo de un lujoso yate durante sus vacaciones en Formentera. 2 de 7 Ver Todo Kourtney Kardashian Kourtney Kardashian y Travis Barker se besan y abrazan en la playa de Montecito, CA Credit: Photo © 2022 Mega/The Grosby Group La estrella de telerrealidad y su esposo Travis Barker no pararon de besarse y acurrucarse en la playa de Montecito, California. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Adele Adele y su novio Rich Paul siguen disfrutando de sus vacaciones románticas en Italia Credit: Photo © 2022 Backgrid UK/The Grosby Group La cantautora inglesa de 34 años sin gota de maquillaje relajándose en un barco de lujo en la costa de Cerdeña de Porto Cervo con su novio Rich Paul en sus vacaciones italianas con amigos. 4 de 7 Ver Todo Jodie Sweetin Jodie Sweetin con charlie lapson Credit: Charlie Lapson El diseñador de joyas, Charlie Lapson, mostrando algunas de sus creaciones a la protagonista de la serie de televisión Full House. 5 de 7 Ver Todo Luis Gerardo Méndez Luis Gerardo Méndez en la premiere de The Resort Credit: Courtesy of Peacock El actor mexicano muy elegante en Los Ángeles en la premiere de The Resort, que estrena el 28 de julio en Peacock. La serie presenta una historia de amor disfrazada de un misterio frenético que se grabó en tres locaciones increíbles, Puerto Rico, República Dominicana y México. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Amanda Miguel Amanda Miguel y Ana Victoria anuncian su "Siempre Te Amaré Tour Credit: Mezcalent La cantante y Ana Victoria anunciaron su 'Siempre te amaré tour', el cual arrancará el próximo 30 de julio y con el que se le rendirá un homenaje a Diego Verdaguer, quien falleció el pasado 27 de enero. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

