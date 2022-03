Ben Affleck y Jennifer López reaparecen tras saltarse la entrega de los Premios Oscar, ¡míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ben Affleck y Jennifer Lopez La pareja aparece muy sonriente y lejos del drama que envuelve a los premios de la Academia. Además: La policía aparece afuera de la casa de Will Smith; Kim Kardashian con chancletas de $700 dólares y ¡Mauricio Ochmann se agarra a las patadas con Omar Chaparro! Mira las mejores fotos del día. Empezar galería Fuera drama Ben Affleck y Jennifer Lopez Ben Affleck y Jennifer López reaparecieron en Los Ángeles luego de saltarse la reciente entrega de los Premios Oscar que sigue envuelta en el drama por la cachetada de Chris Rock, ¡de la que se salvaron! 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Delicada Kim Kardashian, North West Credit: Backgrid/The Grosby Group Además de presumir su nueva minivan de $400,000 Kim Kardashian ha causado sensación con estas chancletas de $700 dólares con las que apareció al lado de su hija North para su reencuentro con su aún marido Kanye West. Son de Balenciaga. ¿qué les parecen? 2 de 9 Ver Todo Will Smith en la mira Will Smith's Los Angeles Residence Credit: The Grosby Group Luego de la cachetada que le dio la vuelta al mundo el actor Will Smith sigue en la mira y este miércoles surgieron fotos de un vehículo policíaco apostado a las afueras de la mansión del multimillonario actor en Los Ángeles. Al parecer la preentcia de los oficiales se debía al avistamiento de un dron sobrevolando la propiedad. 3 de 9 Ver Todo Anuncio De punta en blanco los duques de Cambridge, William y Kate, con los príncipes George y Charlotte Credit: Samir Hussein/WireImage Los Duques de Cambridge, Kate y William, deslumbraron en Londres al aparecer con sus hijitos, los príncipes George y Charlotte en el tributo in memoriam del príncipe Felipe, el fallecido consorte de la reina Isabel II. 4 de 9 Ver Todo ¿Y eso? Mauricio Ochmann y Omar Chaparro 'Y Como Es El' Movie Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Mauricio Ochmann (izq.) apareció a las patadas con el actor Omar Chaparro en un teatro de la Ciudad de México. ¡Pero no se apuren! todo era parte de las bromas que jugaron frente a los fotógrafos para promover su nueva película ¿Y cómo es él? 5 de 9 Ver Todo Sexy Maria Leon Credit: Eyepix Images/The Grosby Group También en México captamos a la cantante y actriz María León presumiendo sus abs de acero para promover su nueva producción musical, ¡wow! 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio En la chamba Alec Baldwin Credit: Photo © 2022 Mega/The Grosby Group En Roma captamos a Alec Baldwin retomando sus labores artísticas y aparentemente repasando el guión de una nueva película. Este martes su mujer, Hilaria Baldwin, reveló que espera su séptimo hijo con el actor. 7 de 9 Ver Todo A mejores cosas Leonardo DiCaprio y su novia Camila Morrone Credit: Backgrid/The Grosby Group El que también se saltó la entrega de los Premios Oscar fue Leonardo DiCaprio, a quien vimos la noche del domingo —cuando ocurrió la polémica ceremonia— saliendo con su novia Camila Morrone. 8 de 9 Ver Todo Paseíto Camila Cabello con su mama Credit: Goff Photos/The Grosby Group Y en Londres captamos a Camila Cabello paseando con su madre y tomando el fresco, ¡qué rico! 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

