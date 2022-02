Así exhibieron Ben Affleck y Jennifer López su amor en el estreno de Marry Me (FOTOS) La cinta protagonizada por la diva y el cantante colombiano Maluma llegará a los cines de todo el país este viernes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López y Ben Affleck parecen estar más enamorados que nunca. La pareja no deja pasar la oportunidad de demostrar su amor y dejar en claro que están viviendo uno de los mejores momentos de su vida como pareja. Los tortolitos están cada día más unidos y acompañarse en la alfombra roja se ha vuelto todo un elemento básico. Así que Affleck no podía faltar al estreno especial de Marry Me, la nueva película de la actriz y cantante que llegará a los cines este viernes. El reconocido actor llegó para apoyar a la puertorriqueña y ¡de qué manera! Affleck se mostró sumamente cariñoso con la cantante llenándola de besos y arrumacos mientras posaban para las cámaras. López, por su parte, parecía disfrutar al máximo del momento, permitiendo que la lente captara cada instante para la eternidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer López Ben Affleck Los Angeles Special Screening Of "Marry Me" Jennifer López y Ben Affleck | Credit: Photo by Rich Fury/WireImage Desde que retomaron su relación después de casi 18 años de separados, la pareja ha vivido su romance en público, aunque JLo asegura que prefiere no hablar del tema. "No hablaré mucho del tema. Los dos hemos crecido. Somos los mismos, pero diferente. Y eso es lo lindo", comentó a la revista Rolling Stone. "Tener una segunda oportunidad al amor verdadero. Como dije, hemos aprendido mucho. Sabemos lo que es de verdad y lo que no es de verdad. Así que… el juego ha cambiado. De nuevo, intento no decir demasiado". Pero una imagen vale más que mil palabras y juzgando por las fotos captadas en la alfombra roja de su película, la cantante lo ha dicho todo. Jennifer López y Ben Affleck Los Angeles Special Screening Of "Marry Me" Jennifer López y Ben Affleck | Credit: Photo by Steve Granitz/FilmMagic Con el día de San Valentín a la vuelta de la esquina y los rumores de una posible boda muy pronto, ¿cuál es el plan de la pareja? López mantiene los labios sellados, pero afirma que es una romántica empedernida. "Si, tenemos planes, pero, ya sabes, ¡no voy a compartirlos en este momento...! Tengo una sorpresa [preparada]. Creo que nos sorprenderemos el uno al otro con algo, seguramente", dijo al programa Live with Kelly and Ryan. "¿Eres romántica?", le preguntó la presentadora. "Muy", contestó la cantante. ¿Habrá anillo en los próximos días? Tendremos que esperar el aviso de cupido para saberlo.

