Ben Affleck y JLo muy enamorados, Bad Bunny se despide y más fotos de los famosos ¡Míralos!

Ben Affleck y Jennifer López felices y muy enamorados en una cafetería Starbucks en Santa Mónica.

Bad Bunny finalizó su gira por Latinoamérica de su 'World's Hottest Tour' este pasado fin de semana con dos presentaciones en el Estadio Azteca en la Ciudad de México.

La cantante y actriz Selena Gómez lució hermosa de rosa al llegar al afterparty de Saturday Night Live en Nueva York.

Maluma lució un traje bicolor para su presentación en un club nocturno de Miami.

El intérprete colombiano Fonseca se presentó exitosamente en el festival LA3C, en Los Ángeles.

Freida Pinto derrochó glamour a su paso por la alfombra roja del The Red Sea International Film Festival, en Arabia Saudita. La actriz apostó por un vestido con pedrerías y anillo de PDPAOLA.

Selenis Leyva y Mayan Lopez posaron en un evento en Los Ángeles junto al Presidente del Hollywood Foreign Press Association, Helene Hoehne. Cabe recalcar que ambas actrices de la serie Lopez vs Lopez anunciaron las nominaciones a los Golden Globes 2023.

Así de sonriente vimos a la futura mamá Gina Rodriguez, a su paso por la alfombra morada del Children's & Family Emmys, en Los Ángeles. Para la ocasión, la protagonista de Jane The Virgin optó por un vestido largo con cuello de tortuga y sandalias de Kachorovska.

