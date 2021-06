Ben Affleck comparte con los hijos de Jennifer López y ¡hasta la besa frente a ellos! Jennifer López y Ben Affleck han sacado su amor a la calle. Al actor se le vio compartiendo con los hijos de la cantante y besando a JLo frente a ellos. Por Miguel Sirgado Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pareja del momento, Ben Affleck y Jennifer López, demostraron que "lo suyo" iba en serio cuando fueron captados, la semana pasada, en pleno arrumaco romántico, casi en público, lo cual dejaba claro que el regreso de estos dos no era solo pura conjetura. Y lo que tiene a las redes en alerta es que la pareja ha sido vista nuevamente, ahora en compañía de los hijos de JLo, compartiendo con Ben, y hasta besando a la cantante frente a ellos. Los paparazzi se robaron el momento en que Affleck y López, junto a Max y Emme -los hijos de Marc Anthony con Jennifer-entraban a cenar en Nobu, en Malibú, California, donde al parecer estaban celebrando el cumpleaños número 50 de la hermana de Jennifer, Linda, según reporta Page Six. Ben Affleck, Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group La pareja "no se cortó un pelo" mostrando su amor a viento en popa. Y hasta Ben fue visto entrando al lugar con su brazo la cintura de la ex de Alex Rodríguez. López, ni ni corta ni perezosa, también le tomó del brazo a Ben. Ben Affleck, Jennifer Lopez, Emme Maribel Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group Los besos de la pareja han debido eclipsar la celebración de Linda pues fueron el foco de interés de los fotógrafos. Al final, Affleck y López se despidieron de Max y Emme, antes de que los chicos se montaran en una camioneta, para luego ellos partir juntos en un automóvil. Ben Affleck, Emme Maribel Muniz Credit: Backgrid/The Grosby Group Al parecer, el actor ya tiene la bendición de la familia, considerando que ha sido captado con la madre de la artista, Guadalupe Rodríguez, mientras filmaba un proyecto en un casino de Las Vegas. Ben Affleck, Max Credit: Backgrid/The Grosby Group "En el pasado, la mamá de Jennifer y Ben eran muy cercanos, y cuando la pareja rompió, se cuenta que ella estaba desconsolada. Ahora está encantada de que estén juntos de nuevo", dijo a People una fuente cercana a Jennifer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN JLo y Ben rompieron su compromiso en 2004. Se dice que retomaron su romance en abril y desde entonces han estado viajando juntos por todo el país. Su aparente noviazgo se produce luego de que Lopez terminó su compromiso con A-Rod tras rumores de infidelidad.

