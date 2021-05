Ben Affleck y Jennifer Lopez dan un paso más y ya no se esconden ¡Se besaron! El sitio Page Six compartió detalles románticos de quienes fueron testigos del amoroso encuentro de los actores más perseguidos del momento. Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que saltaron los rumores de una posible segunda parte de romance, Jennifer Lopez y Ben Affleck han sido el objetivo de todos los flashes. Bennifer está de vuelta y la persecución a la pareja también. Tal es así que incluso su famoso encuentro en el gimnasio en Miami ha sido detalladamente descrito por quienes estuvieron a su alrededor. Según el sitio Page Six la pareja ya no esconde lo que siente y fueron vistos besándose "entre descansos" mientras hacían sets de ejercicio en el famoso centro deportivo. Jennifer Lopez Credit: Grosby Group El también director acompañó a la actriz al gimnasio Anatomy Fitness al que JLo suele acudir de 4 a 5 veces por semana para entrenar. Y allí se dejaron llevar sin ocultar más el amor que podría haber renacido entre ellos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El programa Entertainment Tonight aseguró este martes que "no intentaron esconder nada... Permanecieron juntos entrenando y se estuvieron abrazando y jugando juntos, añadió una fuente al show. "Estaba claro para todos de que tienen un química intensa y que estaban disfrutando", prosiguió. Jennifer Lopez y Ben Affleck Jennifer Lopez y Ben Affleck | Credit: Rick Rowell via Getty Images; Jon Kopaloff/FilmMagic Detalles amorosos que demuestran que lo suyo podría ir más allá de una simple amistad. Desde que la noticia estallara en los medios, los que estuvieran comprometidos hace casi dos décadas han sido vistos en varias ocasiones y de lo más sonrientes. ¡Viva el amor!

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Ben Affleck y Jennifer Lopez dan un paso más y ya no se esconden

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.