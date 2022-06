El hijo de 10 años de Ben Affleck causa accidente en un Lamborghini Samuel Affleck, el hijo de 10 años del actor Ben Affleck, provocó un pequeño accidente que afortunadamente no pasó a mayores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ben Affleck Ben Affleck | Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images Samuel Affleck, el hijo de 10 años de Ben Affleck, parece que tiene afición a los autos. Pero a su edad, sentarse al volante de un Lamborghini no es lo más aconsejable, ya que la cosa puede terminar mal. Eso es precisamente lo que le pasó al hijo del novio de Jennifer López, que tuvo un pequeño accidente cuando se pudo a los mandos del impresionante deportivo. Se trató de un accidente menor que se produjo cuando se sentó en el asiento de un Lambo amarillo con el motor en marcha y chocó a un BMW blanco que estaba estacionado. De acuerdo con TMZ, Affleck y Jennifer López fueron con Samuel este domingo a 777 Exotics, un concesionario de alquiler de autos de lujo de Los Ángeles. Ben Affleck, JLo y Sam Ben Affleck, JLo y Sam | Credit: Grosby Group Mientras miraban varios autos, Ben dejó que Samuel se subiera al asiento del conductor de un Lambo amarillo. "Parece que Samuel o alguien más tenía el motor en marcha… el chico puso el Lambo en reversa y parece que fue cuando hizo contacto con el BMW blanco", explica TMZ. Sam y Ben Affleck Sam y Ben Affleck | Credit: Grosby Group Luego Sam saltó del Lambo y fue a la parte trasera para inspeccionar posibles daños, que por suerte parecen no haber sido graves. "No hubo daños y todos están bien", dijo un representante del actor a TMZ. Sam Credit: Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cada vez más JLo y Affleck pasan tiempo con sus respectivos hijos, lo que demuestra que las familias de los recién comprometidos están cada vez más unidas. Recientemente la pareja practicó béisbol con Emme, la hija de la cantante. A cada rato también se les ve yendo al teatro o simplemente compartiendo una cena. Parecen ser la familia que ambos famosos soñaron alguna vez.

