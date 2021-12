"Es una gran historia": Ben Affleck habla de su reencuentro con Jennifer López Ben Affleck no dudó en admitir que su historia con JLo era realmente hermosa, en declaraciones para la revista del Wall Street Journal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer Lopez Ben Affleck The Last Duel New York Premiere Jennifer López & Ben Affleck | Credit: Photo by Astrid Stawiarz/Getty Images for 20th Century Studios Tras casi veinte años de haber puesto fin a su romance a las puertas del altar, nadie se esperaba que Jennifer López y Ben Affleck retomaran su relación amorosa. Ahora, mucho más maduros, con mucha más experiencia y caminos transitados, los actores se encuentran disfrutando de esta increíble etapa juntos. En declaraciones para la revista del Wall Street Journal, Affleck no dudó en admitir que su historia con JLo era realmente hermosa. "Puedo decir que definitivamente es hermoso para mí", dijo el actor de 49 años. "'Mi vida ahora refleja no solo la persona que quiero ser, sino la persona que realmente siento que soy, lo cual no es perfecto, sino alguien que se esfuerza mucho y se preocupa mucho por ser honesto, auténtico y responsable. Es difícil decir quién se beneficia más sin entrar en detalles chismosos", dijo. "Y es una buena historia. Es una gran historia. Y, ya sabes, tal vez algún día te lo cuente. Lo escribiré todo. [Pausa] Y luego le prenderé fuego. [Risas]", agregó. Jennifer Lopez and Ben Affleck put on steamy PDA display on a sidewalk in NYC Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group Affleck también conversó sobre lo importante que es para él la intimidad, y más en una relación donde ambos son personas tan mediáticas. "Puedes hacer conjeturas al respecto, pero una de las lecciones más difíciles que he aprendido es que no es prudente compartir todo con el mundo", afirmó. "Sé que me siento más cómodo teniendo esos límites saludables en mi vida alrededor de los cuales, de una manera amistosa y directa, les digo, simplemente no quiero estar hablando de mi relación personal en el periódico. Voy a ejercer un poco de moderación", sostuvo. El actor, además, abordó un tema tan delicado como el alcoholismo, contra el que ha tenido que luchar. "Ojalá no tuviera que aprender algunas lecciones por las malas", indicó. "Pero tal vez esto sea solo una racionalización porque la alternativa es demasiado dolorosa". "Hay muchas cosas que me gustaría que mi yo más joven entendiera. Algunas cosas, honestamente, de las que soy demasiado cohibido o tímido para ser realmente sincero con todo el mundo porque en su mayoría son errores '', dijo. "Las cosas que desearía haber hecho de manera diferente, y están arraigadas en ese instinto de mirar mi pasado y pensar: 'Ojalá hubiera podido evitar este doloroso evento. Ojalá no hubiera podido causarle dolor a otra persona. Ojalá hubiera entendido mejor la naturaleza de lo que era difícil en la vida para mí'". Jennifer Lopez Ben Affleck The Last Duel New York Premiere Jennifer López & Ben Affleck | Credit: Photo by Astrid Stawiarz/Getty Images for 20th Century Studios Según expuso en la entrevista, para superar el alcoholismo hay que sufrir. "La única cura real para el alcoholismo es el sufrimiento. Solo espera que el umbral para el sufrimiento se alcance en algún lugar antes de que se te destruya vida", afirmó. A pesar de todo el dolor transitado, Affleck reconoce que ha sido muy afortunado de las oportunidades que la vida le sigue dando. "Tengo mucha suerte en mi vida porque me he beneficiado de las segundas oportunidades y soy consciente de que otras personas ni siquiera tienen las primeras oportunidades. La vida es difícil y siempre estamos fallando y, con suerte, aprendiendo de esos fracasos", expresó. Ben Affleck y Jennifer Lopez Ben Affleck y Jennifer Lopez | Credit: Gotham/GC Images "Lo único que realmente se necesita para aprovechar las oportunidades que le brinda ese crecimiento es la segunda oportunidad. Definitivamente he intentado aprovechar eso. No siempre he tenido éxito, pero en los casos en los que lo he tenido, han resultado ser los aspectos definitorios de mi vida", dijo. Aunque ahora el actor dice estar "muy bien" y "muy saludable", no pocas veces temió perderlo todo mientras atravesaba por los episodios de alcoholismo, de los que en otras ocasiones también ha hablado públicamente. Según él, las cosas verdaderamente importantes de su vida fueron los que lo hicieron recomenzar. "Y sí, hubo momentos en los que realmente enfrenté lo que era más importante para mí y la perspectiva de perderlo. Y eso es lo que finalmente cambió las cosas para mí. No me volví más fuerte ni desarrollé ninguna fuerza de voluntad. Simplemente llegué a ese umbral. Ya sabes, en algún lugar de la amígdala decía: Esto es demasiado doloroso. No voy a hacer más esto. No quiero hacerlo. Fue un momento después del cual quedó claro que esta no era la vida que quería'', agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hoy, Affleck está dedicado a su carrera profesional y cuida de su vida personal, cada vez más junto a López y los hijos de ambos. Sus familias pasan tiempo juntos, como se ha visto en varios cumpleaños, salidas al teatro, festividades como Halloween o Día de Acción de Gracias. Aunque todavía no se han anunciado planes de boda, a la pareja se le vio buscando casa juntos para comprar en Los Ángeles.

