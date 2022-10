Ex de Ben Affleck protagoniza fuerte controversia y así se defiende: "Yo tomé la decisión" Ana de Armas, el amor de Ben Affleck en el año 2020, vive unos días de muchos comentarios y declaraciones incómodas sobre su última decisión profesional. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con la boda de Ben Affleck y Jennifer Lopez parece que por fin llegó la calma y la pareja goza de un poco más de su intimidad frente a los paparazzi. Quien sí tiene encima a los medios en estos momentos es la que fuera pareja del actor y director. La actriz Ana de Armas atraviesa un momento tan positivo como complejo. La interpretación de la artista de Marilyn Monroe en su nueva película Blonde ha supuesto un estallido de críticas a favor y en contra que la han situado en el ojo del huracán. Ama de Armas y Ben Affleck Ama de Armas y Ben Affleck | Credit: (Photo by BG004/Bauer-Griffin/GC Images) El estreno de la cinta de Netflix ha ocasionado todo tipo de opiniones, pero no sobre su interpretación, la cual es para la gran mayoría, impecable, sino por el ángulo que se le ha dado a su personaje. En esta ocasión, la Marilyn que se retrata no es la mujer frágil, dulce e inocente que se ha hecho ver al mundo. Por el contrario, muestra también las sombras y los momentos más oscuros de la estrella internacional. Ante los comentarios que señalan este ángulo como todo un insulto a la figura que fue la actriz, y también para quienes no comprenden por qué Ana aceptó este papel, ella tiene una respuesta contundente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No me sentí explotada porque yo tenía el control... Yo tomé la decisión. Sabía qué película estaba haciendo. Confiaba en mi director. Me sentía en un entorno seguro. Tuvimos cientos de conversaciones sobre esas escenas. Todos teníamos un profundo respeto por la película que estábamos haciendo y, en ese sentido no tenía miedo", expresó la cubana en una entrevista a la revista Entertainment Weekly. Además de mostrar los ataques de nervios y salidas de tono de Marilyn, también hay desnudos que han parecido incomodar a un sector. "La gente lo pasa peor viendo esas escenas que yo rodándolas, porque sabía lo que estaba haciendo y me sentí muy protegida y segura", ironizó. El filme no es una biografía, está basado en la novela homónima de Joyce Carol Oates sobre la actriz de Con faldas y a lo loco. Su contenido la convierte en la primera película de Netflix para mayores de 17 años en Estados Unidos.

