Ex de Ben Affleck anuncia cambio radical en su vida coincidiendo con la boda del actor Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de la flamante boda de Ben Affleck y Jennifer Lopez, una de las exparejas del actor ha salido a la luz para hacer un anuncio inesperado. Se trata de Lindsay Shookus con quien el también director vivió un intenso romance de idas y venidas por dos años. A través de sus redes sociales y coincidiendo con el fin de semana de celebración de la feliz pareja, la productora de televisión ha sorprendido con su decisión. Un paso en su vida que supone un cambio radical y que ha pillado por sorpresa a su entorno, especialmente sus compañeros del programa Saturday Night Life, en el que lleva 20 años trabajando. Ben Affleck y Lindsay Shookus Ben Affleck y Lindsay Shookus | Credit: (Photo by Gotham/GC Images) "Después de 20 temporadas en Saturday Night Live, he decidido dejar a un lado la noche salvaje y salir del show. Cuando empecé en 2002 era una niña de Buffalo, NY, que no sabía nada de este negocio solo que quería formar parte de él. Encontré mi lugar en SNL y he pasado las últimas dos décadas haciendo las mejores amistades y recuerdos entre gente maravillosa y talentosa. También conocí al hombre con quien tendría mi bella hija, Maddie, y cual podría ser un mejor regalo que mi dulce y divertida niña que hace cada día más luminoso", explica en esta publicación en Instagram. Asegura que las razones son, principalmente, personales que tienen que ver con esa necesidad de pasar tiempo de calidad con su hija, poder disfrutar de las cosas más sencillas del día a día y hacer brunch los fines de semana. A pesar de tener la decisión muy clara, reconoce la maravilla de haber pertenecido a este equipo de trabajo por tantos años. "Demasiado bueno como para olvidarlo", escribió junto a varias imágenes de momentos inolvidables en el show. La noticia llega justo cuando su ex, Ben, atraviesa el mejor momento de su vida personal, su unión matrimonial por segunda vez con Jennifer. La relación de Lindsay con el ya esposo de JLo fue un ir y venir de rupturas que terminó sin final feliz, entre otras cosas, por la distancia que les separaba y, según explicaron entonces fuentes allegadas a PEOPLE, por su problema de adicción. La pareja rompió definitivamente en la primavera del 2019.

