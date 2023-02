Las caras y actitud de Ben Affleck durante los Grammys motivo de crítica, memes y burla en redes Ben Affleck acompañó a su esposa Jennifer López durante la entrega de los premios Grammy en Los Ángeles. La actitud del actor causó revuelo en el mundo entero. ¡Descubre por qué! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer Lopez y Ben Affleck Jennifer Lopez y Ben Affleck en los Grammys | Credit: John Shearer / Getty Images Jennifer López no pudo faltar en la gala de la edición 65 de los premios Grammy, y por supuesto su cita para la gran noche: su esposo, el señor Ben Affleck. Durante la gran celebración, una vez más la reina del Bronx dejó a todos estupefactos con su porte, buen ánimo, joyas Bulgari y su vestido Gucci que dejó ver su escultural cuerpo. Su marido; sin embargo, causó furor, no por su atuendo, sino por su rostro y actitud cabizbaja durante toda la noche. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La razón nadie la sabe, lo único evidente es que en las fotos y videos que fue captado, el artista siempre estuvo con rostro aburrido y con un desgano tal, que diversos medios como Page six y Entertetainment To Night compartieron cómicos videos del protagonista de Argo. "Es un hombre deprimido", escribió sin reparo una una usuaria. "Luce cansado y nada feliz". "Creo que lo de ellos es pura apariencia", escribió otro. "Ni ella es feliz y él mucho menos". El único momento en que Ben sonrió fue al charlar con el también actor Dwayne Johnson, quien se sentó en la misma mesa que la pareja del momento. ¿Qué le habrá dicho la roca para provocar esa sonrisa? Más vale que JLo tome nota para próximos eventos. Jennifer Lopez y Ben Affleck Jennifer Lopez y Ben Affleck en los Grammys | Credit: Kevin Mazur / Getty Images

