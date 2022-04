¡Ben Affleck niega estar en app de citas! Emma Hernan asegura que hicieron match ¿Nuevos problemas para Jlo? ¡Durante la quinta temporada del show Selling Sunset, Emma Hernan reveló que había hecho match con el ahora prometido actor en la aplicación de Raya! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ben Affleck no está soltero y sí tiene un compromiso: el actor de Hollywood está entregado en cuerpo y alma a su gran amor del pasado, Jennifer López. Ahora, a sus 49 años, niega rotundamente que esté en ninguna aplicación de citas, diga lo que diga la rubia experta en negocios inmobiliarios del popular show Selling Sunset. Durante la quinta temporada del exitoso show de Netflix, Emma Hernan reveló en una conversación que había coincidido con Ben Affleck en Raya, algo que en la actualidad su entorno se apresuró a desmentir. Así lo aseguró a PEOPLE un representante del actor: "Raya ha confirmado que Ben Affleck no ha sido un miembro activo de la aplicación durante los últimos años", confirmó. Jlo, Affleck Emma Hernan Credit: Jlo, Affleck: Gotham/GC Images. Emma Hernan: Rich Polk/E! Entertainment/NBCUniversal/NBCU Photo Bank via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Emma Hernan reveló a su compañera Chrishell Stause que había hecho match con Ben Affleck en Raya en el nuevo episodio que se estrenó ayer viernes, al hablar de la exclusiva aplicación para clientes de alto perfil. "¿Recuerdas cuando Ben Affleck se hizo viral porque envió algo a una chica? Puede que sí, puede que no -jugó misteriosamente la rubia- me haya estado enviando mensajes". Después añadió: "puede o no, que me haya pedido salir a tomar un café varias veces", aunque aseguró que ella no había acudido a las posibles citas. Emma Hernan Selling Sunset Credit: Rich Polk/E! Entertainment/NBCUniversal/NBCU Photo Bank via Getty Images "¡Hubieras estropeado Bennifer! Él estaba a la caza y captura", bromeó Stause a Hernan. "¿Verdad que sí? ¡Fue justo antes de eso! Quizá lo habría estropeado. Tenemos esa conexión de Boston, esa fue su frase para tratar de ligar conmigo", aseguró Hernan. Después de que Jlo y Ben Affleck reconectaran el año pasado, la pareja ha vuelto a comprometerse, después de que el actor volviera a colocar un inmenso anillo en el dedo de la diva del Bronx. Jlo Ben Affleck Credit: Gotham/GC Images Jlo Ben Affleck Credit: Gotham/GC Images Esperemos que estos rumores no supongan el final de su relación, como al parecer sucedió con Alex Rodríguez. ¿Quién no sueña con ver esta boda hecha realidad, veinte años después de su cancelación?

