¡El emotivo discurso de Ben Affleck a Jennifer Lopez en su boda! El actor habló de su romance y de la providencia de volver a encontrarse de nuevo. Además, expresó por qué tuvieron que separarse en aquel entonces. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Unos días después de su famosa boda, se sigue hablando de la unión entre Ben Affleck y Jennifer Lopez en Savannah, Georgia, y, sobre todo, de lo que allí pasó entre los enamorados. Entre otras cosas, además del secreto mejor guardado de la novia, el vestido, y algunos detalles inolvidables del enlace, también ha salido a la luz el emotivo discurso que el actor le dedicó a su flamante esposa. Según la publicación Daily Mail, el también director se deshizo en palabras y compartió la razón por la que tuvieron que decirse adiós hace casi 20 años. Ben Affleck y Jennifer Lopez Ben Affleck y Jennifer Lopez | Credit: REUTERS/Yara Nardi/The Grosby Group "Ben hizo un discurso muy apasionado profesando su gran amor por Jennifer y sus hijos, y dijo que fueron precisamente los hijos, la gran bendición y regalo que sucedió durante su separación, la razón por la que no tenían que casarse antes, y que eso es la prueba de que todo pasa por una razón", expresó una fuente a este medio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Los hijos de ambos fueron una pieza fundamental en la unión de la pareja en Georgia y formaron parte activa de todo lo que allí se vivió. "Tener a todos allí fue algo que hizo a Jennifer muy feliz. Estaba encantada con la localización. Todo fue muy especial, un sueño para ella"; expresó otro allegado a la revista PEOPLE. La pareja parece que tuvo que esperar todo este tiempo para tener a sus propios hijos y posteriormente formar esa familia numerosa que hoy son.

