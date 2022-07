Captan a Ben Affleck descansando durante sus intensos días en París con Jennifer López y sus hijos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería ben affleck con los hijos de Jennifer Lopez Credit: Best Image/The Grosby Group (x2) Ben Affleck fue captado "descansado los ojos" durante su paseo por el río Sena y conviviendo con los mellizos de JLO, Max y Emme Muñíz, ¡míralos! Empezar galería Ben Affleck Ben Affleck se toma una siesta luna de miel con Jennifer Lopez Credit: Best Image/The Grosby Group El nuevo marido de Jennifer López fue captado "descansando los ojos "mientras paseaba con la familia por el río Sena, en París. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Jennifer López Jennifer Lopez, Ben Affleck en París Credit: Best Image/The Grosby Group Han sido días intensos para los recién casados a quienes vemos rodeados por la multitud del lujoso y exclusivo hotel Crillón mientras gozan de su luna de miel. 2 de 6 Ver Todo Max y Emme Muñíz Max Muñíz, Emme Muñíz, hijos de Jennifer Lopez con Ben Affleck en París Credit: Best Image/The Grosby Group Los mellizos, hijos de Jennifer López y Marc Anthony, han acompañado a la pareja en el viaje y aquí los vemos muy atentos con Ben Affleck. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Victoria Beckham y David Beckham David Beckham y Victoria Beckam Credit: Eliot Press/The Grosby Group Marido y mujer parecen recién casados durante este romántico momento vivido durante su glamuroso viaje en yate por las aguas de Saint-Tropez, Francia. 4 de 6 Ver Todo Eva Longoria y familia Eva Longoria Jose Baston y Santiago Bastón Credit: G3/The Grosby Group La actriz y productora texana deslumbró a su paso por las calles de Marbella, en España, vestida muy a la moda y acompañada por su marido, el mexicano José Bastón, y su hijito, el adorable Santiago. 5 de 6 Ver Todo Adele Adele y su novio Rich Paul de vacaciones en Cerdeña Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La cantante británica apareció con este look muy fashion de pijamas para pasar unas vacaciones en la isla de Cerdeña al lado de su novio, el empresario musical Rich Paul (izq., usando bermudas). 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Captan a Ben Affleck descansando durante sus intensos días en París con Jennifer López y sus hijos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.