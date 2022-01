Ben Affleck cuenta uno de los momentos más duros que vivió junto a Jennifer López: "Fue deprimente" En una entrevista exclusiva con la revista Entertainment Weekly, el actor compartió la difícil situación que tuvo que enfrentar y que afectó de lleno su carrera y su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En los últimos 20 años han cambiado muchas cosas para Ben Affleck. Además de convertirse en un feliz padre de tres y alcanzar la cima en su carrera, ya no solo como actor, sino también como director, hay un logro que sobrepasa a todos: la serenidad. Ahora, el actor de 49 años puede mirar atrás y debatir sobre momentos y situaciones que en aquel entonces fueron un caos. En una apasionante entrevista sobre su vida y su carrera para la revista Entertainment Weekly, el protagonista de The Tender Bar, contó cómo vivió uno de sus fracasos más estrepitosos de su larga lista de películas. Curiosamente ocurría con Gigli, el filme que protagonizó con su entonces y hoy novia, Jennifer Lopez. Dirigida por Marty Brest, uno de sus directores favoritos, sintió que era un 'sí' total. Sin embargo, las circunstancias y ciertas decisiones no fueron las adecuadas y la convirtieron en uno de los mayores golpes taquilleros en su carrera. "El estudio en esa época, debido a que empecé a tener una relación con Jennifer Lopez, la cual vendía un montón de revistas y parecía generar un gran entusiasmo, se agarró a esa idea. 'Quieren una comedia romántica. Quieren que los dos estén juntos. ¡Más de eso!'. Y terminó como ese famoso sketch del show Saturday Night Life: 'mala idea'", aseguró. Jennifer Lopez Ben Affleck Credit: (Jeff Kravitz/FilmMagi Lo que generaba morbo en la prensa rosa era su historia de amor fuera de las cámaras, no una irreal convertida en película. Así que todos se quedaron con un mal sabor de boca al comprobar que ese bombazo que todos esperaban terminaría siendo algo anecdótico y pasaría sin pena ni gloria. En su momento Affleck lo sufrió y así lo confesó en esta entrevista con EW. "Recuerdo decirle a Marty el viernes del estreno, 'esto es espectacular, es un tsunami, no podría ser peor. Peor imposible'", rememoró de aquel fatídico día. La situación y la reacción de la gente tras esta desagradable experiencia generó un gran malestar en él. "Creó muchos sentimientos negativos de la gente sobre mí. Ese sentir de la gente que llegué a ver fue triste y duro. Era deprimente, me hizo cuestionarme ciertas cosas, sentirme decepcionado y tener muchas dudas personales", anotó de aquella etapa. Pero como lo malo también trae algo bueno, Ben relató que dos grandes lecciones y, sobre todo, regalos recibió de un momento tan doloroso. "'No me queda otra salida que dirigir películas', pensé, lo que se ha convertido en el verdadero amor de mi vida profesional. Así que, en ese sentido, fue un regalo", reflexionó. El batacazo en la taquilla y como actor le recondujo a ese otro camino en el que hoy brilla y por el que ha recibido el Oscar por su película Argo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hay algo más que el desastre de Gigli le permitió tener y disfrutar. "Conseguí conocer a Jennifer y tener una relación sumamente importante en mi vida", dijo con mucho amor. Jennifer Lopez y Ben Affleck Jennifer Lopez y Ben Affleck | Credit: (Photo by Amy Sussman/Getty Images) Casi dos décadas después de Gigli, todo en la vida de Ben Affleck está en orden. Ya no se irrita ante los paparazzi, al menos con ese desespero anterior, y sabe lo que ama más que nunca. Su carrera y su vida son el claro ejemplo de las pruebas superadas y lecciones aprendidas.

