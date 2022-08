JLO y Ben Affleck y su dulce amor ¡derrochan miel! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez, Ben Affleck Credit: Backgrid/ The Grosby Group Los recién casados enamorados en California. Además fotos de Lucero y Mijares revelan verdades sobre su gira y Sofía Vergara estremece con su look, ¡míralos! Empezar galería Ben Affleck y Jennifer López Jennifer Lopez, Ben Affleck Credit: Backgrid/ The Grosby Group El flamante marido de JLO fue captado besando a la Diva del Bronx en una calle de L.A. con una bolsa de una famosa cadena de donitas en mano, ¡qué dulce! 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Sofía Vergara Sofia Vergara Credit: Splash News/The Grosby Group La estrella colombiana robó miradas con su look veraniego y el bolso del momento de Dior ¡y qué decir de sus uñas color amarillo pollito! 2 de 7 Ver Todo Manuel Mijares y Lucero lucero mijares gira Credit: Mezcalent La expareja se presentó ante la prensa para contar verdades sobre su relación sobre el escenario con la gira Hasta que se nos hizo, que actualmente presentan por escenarios mexicanos. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Heidi Klum Heidi Klum Credit: Mega/The Grosby Group La estrella de America's Got Talent deslumbró por las calles angelinas con este look ochentero de shorts de lycra y bustier ¡ay! 4 de 7 Ver Todo Carter Reum y Paris Hilton Paris Hilton, Carter Reum Credit: Backgrid UK/The Grosby Group La parejita derrochó miel en su paseo por las aguas de Capri, el sitio favorito de celebridades como Jennifer López, Alex Rodríguez y un largo etcétera. 5 de 7 Ver Todo The Roots, Jimmy Fallon y Madonna Madonna The Tonight Show Starring Jimmy Fallon - Season 9 Credit: Getty Images La Chica Material armó la fiesta durante su aparición en la novena temporada del show de Jimmy Fallon en Nueva York. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio José María Napoleón Jose Maria Napoleon Concert Credit: Getty Images El célebre cantante mexicano durante su concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México en su gira final de despedida. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

