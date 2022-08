¡Ben Affleck agotado! Así luce tras su increíble boda con JLo Luego de tres días de fiesta, Ben Affleck luce agotado y con necesidad de un buen descanso. ¡Parece que se divirtió a lo grande! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ben Affleck Ben Affleck | Credit: Grosby Group Luego de tres días de fiesta, parece que Ben Affleck ha terminado completamente agotado. No obstante, debe ser en un buen sentido, porque aunque su aspecto físico muestra que necesita recuperarse, realmente se nota que la pasó a lo grande durante su segunda boda con Jennifer López. Los paparazzis captaron el momento en que el galán de Hollywood se encontraba en un auto rumbo a un aeropuerto privado después de la boda de esta fin de semana en Georgia. Aunque la policía bloqueó la vía de acceso al aeropuerto para que los fotógrafos no pudieran estar cerca, el actor no se pudo escapar de las cámaras, que lo mostraron bastante cansado. Ben Affleck Ben Affleck | Credit: Grosby Group Affleck, de 50 años, al parecer se agota demasiado rápido, ya que no ha sido la primera vez que luego de una intensa jornada se le ve extenuado o hasta quedándose dormido. Así, vencido por el sueño, se le vio durante su paseo por el río Sena, en París, junto Max y Emme Muñiz, los hijos de JLo, tras irse de vacaciones luego de su primera boda en Las Vegas, NV. Pero cansancios apartes, Affleck está viviendo una de las aventuras más emocionantes tras unirse en matrimonio con López, con quien retomó su relación puesta en pausa hace casi 20 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ambos famosos se casaron el fin de semana en una increíble boda llena de amigos y familiares. Mientras ella lució un espectacular traje de novia clásico de Ralph Lauren blanco, él llevó un elegante traje combinado de chaqueta y camisa blancas y pantalón y pajarita negros.

