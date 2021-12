Ben Affeck se defiende de los ataques por sus declaraciones sobre Jennifer Garner En una entrevista posterior a sus comentarios, el actor aclaró todo lo que se ha dicho sobre él y sus intenciones. "Exactamente lo contrario de quién soy". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo que se supone que iban a ser unas declaraciones sin demasiada importancia se han convertido en la telenovela de la semana. Ben Affleck es el protagonista indiscutible en esta historia de la que nunca quiso serlo. Después de afirmar en una entrevista a Howard Stern la infelicidad que vivía en su matrimonio con Jennifer Garner y expresar que se sentía "atrapado", el mundo y las críticas se le vinieron encima horas después. Ante la presión de quedar como "el malo" de la película, el oscarizado actor y director ha respondido a todos por medio de otra entrevista en el Jimmy Kimmel Live show, donde ha aclarado cada punto y se ha defendido de todos los señalamientos recibidos. Ben Affleck Ben Affleck | Credit: (Photo by Steve Granitz/FilmMagic) Para empezar quiso destacar que "jamás quisiera que mis hijos pensasen que yo diría una mala palabra sobre su madre", explicó muy dolido. Seraphina, Violet y Samuel son su máxima prioridad y su mayor propósito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Reconoció que nunca pensó que lo que dijo iba a traer tantas consecuencias hasta que finalmente salió al aire. Sintió que el foco de la entrevista solo se había puesto en esa parte y no en el resto donde resaltaba el cariño y el respeto que siente por la madre de sus hijos. "(Esa parte) me hace ser visto como el peor, el tipo más insensible, horrible y estúpido", reconoció. Puede entender que sus actuaciones generen controversia e incluso memes, pero cuando la situación toca a su familia, y sobre todo a sus hijos, "tengo que poner límites". Lo que se ha dicho de él y la percepción que se ha tenido de sus palabras no es, ni de lejos, lo que él quiso dar a entender. Todo lo contrario. "Eso no es verdad, no creo eso. Es exactamente lo opuesto a lo que soy y en lo que creo", concluyó. "Me hace daño". Jennifer Lopez y Ben Affleck Jennifer Lopez y Ben Affleck | Credit: (Photo by RB/Bauer-Griffin/GC Images) Ben llegó a esta entrevista acompañado de su amor, Jennifer Lopez, quien ha estado a su lado en estos momentos complicados. Ella también tiene su opinión al respecto.

