Conoce a la primera modelo transgénero de Nicaragua Daisy Baez presenta en Al Rojo Vivo (Telemundo) a BeLo, la primera modelo transgénero de Nicaragua. Conoce su historia. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print BeLo es una impactante modelo que triunfa en las pasarelas de Nicaragua. La bella trigueña, de exóticos rasgos, es la primera modelo transgénero en su país y está revolucionando el mundo de la moda. La comunicadora Daisy Báez —quien también ha roto barreras, convirtiéndose en la primera presentadora de televisión en su país con discapacidad— presentó su motivadora historia en Al Rojo Vivo (Telemundo). “Ella comenzó a modelar hace 10 años y le tocó enfrentar, como es natural, la discriminación, pero aún así, rompió todos los estereotipos y triunfó”, dijo la presentadora María Celeste Arrarás sobre BeLo, cuyo nombre al nacer era Brandon López. Image zoom Instagram Si bien su niñez la vivió como un niño, a los 14 años descubrió su verdadera identidad femenina. Entonces comenzó a modelar ropa de mujer, desde trajes de novia hasta ropa interior. “En Nicaragua vivimos en un país tan cerrado de la mente, machista, entonces fue raro verme a mi en las pasarelas aunque las personas no lo sabían al principio”, cuenta la modelo. Su madre Gloria López también admite que sintió temor de que su hija experimentara rechazo por haber nacido hombre. “Como toda madre sientes temor de que lo maltraten porque en la sociedad hay personas que los aceptan y [quienes] no los aceptan”, lamenta la madre. Sin embargo muchos diseñadores de moda se han fascinado con la belleza y profesionalismo de BeLo. La joven también abrió un salón de maquillaje con su madre en su país. Su gran sueño ahora es modelar en París y cautivar más pasarelas a nivel mundial. Image zoom Instagram Eso, además de ser una luz para otras personas de la comunidad LGBTQ. “Puede ser la voz de varias muchachas [como yo] que ahora no tienen tanto miedo al salir”, concluye. “Estamos cambiando un poquito esa mentalidad que tiene Nicaragua sobre las personas de [mi] comunidad”. Advertisement EDIT POST

