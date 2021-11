Bella Hadid admite que sufre de depresión y ansiedad, y que llora casi "todos los días" y "todas las noches" La supermodelo publicó varias fotos de sí misma llorando y les recordó a sus seguidores que las redes sociales no son la vida real. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bella Hadid Bella Hadid | Credit: Photo by Gotham/GC Images Bella Hadid reveló que ha llorado casi "todos los días" y "todas las noches" durante los últimos años. Al publicar varias fotos de sí misma llorando el martes, la supermodelo les recordó a sus seguidores que las redes sociales no son la vida real. "Para cualquiera que esté luchando [con una depresión], por favor recuerde eso. A veces, todo lo que tienes que escuchar es que no estás solo ", escribió en un texto extenso. "Así que de mí para ti, no estás solo. Te amo, te veo y te escucho ". El joven de 25 años continuó diciéndoles a los fanáticos que la salud mental y el desequilibrio químico no es "lineal", comparándolo con una montaña rusa con "altibajos" y "de lado a lado". Bella Hadid INSTAGRAM Bella Hadid INSTAGRAM | Credit: Bella Hadid INSTAGRAM "Siempre hay luz al final del túnel, y la montaña rusa siempre se detiene por completo en algún momento … [pero] mejora", continuó. Bella Hadid INSTAGRAM Bella Hadid INSTAGRAM | Credit: Bella Hadid INSTAGRAM Hadid también escribió que ha tenido "suficientes colapsos y agotamientos" para saber que "si te esfuerzas lo suficiente en ti mismo, si pasas tiempo a solas para comprender tus traumas, alegrías y rutinas, siempre podrás comprender o aprender más sobre su propio dolor y cómo manejarlo. Que es todo lo que puedes pedirte a ti mismo ". La estrella terminó su publicación agradeciendo a sus fanáticos por escucharla compartir su verdad. En enero, Hadid, quien ha sido abierta en el pasado sobre la lucha contra la depresión y la ansiedad severas desde que era adolescente, se tomó un breve descanso de las redes sociales para concentrarse en su salud mental. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Solo estoy aquí para ser un instrumento de paz y amor para ayudar a las personas que sufren y, con suerte, al mundo, con el tiempo", subtituló una serie de fotos a través de Instagram. "Tómese el tiempo para obtener ayuda para su salud mental. Vale la pena aprovechar todo tu potencial ".

