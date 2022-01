Bella Hadid habla sobre sus problemas de salud mental "insoportables y debilitantes" La supermodelo se sinceró sobre su ansiedad en la serie de WSJ Magazine titulada My Monday Morning. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bella Hadid está hablando honestamente sobre su salud mental. La supermodelo de 25 años habló con WSJ Magazine para la serie My Monday Morning de la publicación, donde habló sobre sus problemas de salud mental, que describió como "insoportables y debilitantes". Cuando la publicación le preguntó cuál es su secreto para armar su atuendo por la mañana, Hadid explicó que no ha tenido un estilista "en mucho tiempo, tal vez dos años ahora", y que estaba "en un lugar tan extraño mentalmente "que fue realmente complicado para mí salir de la casa y armarme un atuendo, especialmente con la ansiedad de [los paparazzi] afuera y todo eso". Pero, después de aprender a lidiar con su ansiedad y otros problemas de salud mental, Hadid dijo que también aprendió a abrazar su moda y vestirse de una manera que la hace feliz. "En el último año, fue muy importante para mí aprender que incluso si la gente habla de mi estilo o si les gusta o no, no importa, porque es mi estilo", señaló. "Cuando salgo de casa por la mañana, lo que pienso es: ¿Esto me hace feliz? ¿Me siento bien en esto y me siento cómoda?". En su entrevista con WSJ Magazine, Hadid continuó hablando sobre su propia salud mental, así como sobre su proceso detrás de una publicación de Instagram que compartió en noviembre, donde publicó una serie de selfies de sí misma llorando. Bella Hadid INSTAGRAM Bella Hadid INSTAGRAM | Credit: Bella Hadid INSTAGRAM "Tenía episodios realmente depresivos y mi madre o mi médico me preguntaban cómo estaba y, en lugar de tener que responder por mensaje de texto, simplemente les enviaba una foto", dijo. "Fue lo más fácil para mí en ese momento porque nunca pude explicar cómo me sentía". "Sentía un dolor mental y físico insoportable y debilitante, y no sabía por qué. Eso fue durante los últimos tres años", continuó. "[Cuando las publiqué] fue para asegurarme de que cualquiera que se sintiera así supiera que estaba bien sentirse así". Hadid agregó: "Aunque en Instagram las cosas se ven tan hermosas, al final del día, todos estamos cortados por la misma tijera. Sentí que era bueno para mí poder decir mi verdad y y no publicar solamente fotos bonitas". También se le preguntó a Hadid sobre su estado mental actual, que dijo que ya está mucho mejor. Sin embargo, explicó que entiende que tiene que lidiar con sus luchas día a día. "Tengo buenos días. Hoy es un buen día", le dijo a WSJ Magazine. "Mi niebla mental se siente mejor, no me siento deprimida. No tengo tanta ansiedad como normalmente". Bella Hadid INSTAGRAM Bella Hadid INSTAGRAM | Credit: Bella Hadid INSTAGRAM "Pero mañana podría despertarme y [ser] todo lo contrario", agregó. "Es por eso que me siento tan abrumada". Sobre su sincera publicación de Instagram, Hadid explicó que "me hizo sentir menos sola porque muchas personas se acercaron y me dijeron: 'Yo también me siento así'". Bella Hadid Bella Hadid | Credit: Photo by Gotham/GC Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Caminar afuera, poder recordar que hay tantas personas que están pasando por cosas y tienen patrones similares a los míos, me hace sentir mejor", agregó. "No sé si eso no es lo que la gente quiere en Instagram, y eso está bien. No tengo que estar en Instagram para siempre. Siento que lo real es lo nuevo real, y eso es lo importante para mí".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Bella Hadid habla sobre sus problemas de salud mental "insoportables y debilitantes"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.