Belinda ya no hará dueto con Danna Paola, ¿por qué?

La cantante mexicana Belinda, reveló que ya no está en sus planes realizar un dueto con su colega Danna Paola, como lo habían sugerido los fanáticos

Belinda parece haber cambiado completamente de opinión tras revelar que ya no haría un dueto con Danna Paola, como se había sugerido en las redes sociales. Luego de invitar a la intérprete de Mala fama a realizar una colaboración a petición de los fanáticos, Belinda confesó que cantar junto a Danza no está en sus planes. "No tengo planes en este momento. Es una chica que respeto y admiro, pero no tengo ningún plan de colaborar ya", enfatizó la cantante en el programa mexicano de entretenimiento De primera mano. ¿Porqué habrá cambiado de opinión? Es la pregunta que se hacen ahora sus fanáticos, que esperaban ansiosos el dueto musical tras verlas juntas en una fotografía compartida por Belinda en sus redes sociales con la frase "Girl power". La imagen parecía subrayar las declaraciones de Danna en que negó tener ninguna rivalidad con su joven colega, luego de que se desatara una serie de rumores sobre desavenencias entre ellas por la imitación de Belinda que Danna realizó a finales del año pasado en un programa de parodia. "La rivalidad se la inventaron todos, aquí no somos ni Paulina [Rubio] ni Thalía", dijo tajante a la prensa mexicana en enero. "Yo creo que en esta industria es bien difícil ser compañero, es muy difícil el no ponerte como una competencia. Yo no compito, al contrario, yo disfruto haciendo lo que hago. Cada quien somos diferentes. Ella [Belinda] es una gran cantante".

Con tantos halagos de ambas partes, esperemos que la invitación se reanude para complacer a sus fanáticos. Por el momento, ambas artistas se encuentran siguiendo las reglas de confinamiento debido al coronavirus, esperando a que todo regrese a la normalidad.

