Yair Rodríguez explica su foto con Belinda y los seguidores le piden que "se salga de ahí" Yair Rodríguez emitió una nota aclaratoria para desmentir la supuesta relación con la cantante Belinda y dijo que se trataba de una foto de hace años atrás. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de la difícil situación que atraviesa Belinda desde que Christian Nodal anunciara que habían puesto fin a su relación, se han destapado los rumores de un posible romance de la cantante con el deportista mexicano Yair Rodríguez. ¿Será o no será? Las suposiciones de los seguidores llegaron luego de que el joven conocido como El Pantera compartiera en su cuenta de Instagram una foto junto a la artista, solamente acompañada de un hombrecillo alzando la mano. Aunque por la ola de reacciones el campeón de la UFC tuvo que limitar la publicación de comentarios a la foto, a algunos les dio tiempo emitir su criterio, y le recomendaron que se "saliera de ahí" o que se tatuara "unos ojitos de Beli en el abdomen". @@missalicia.universo Ante tantos rumores, Rodríguez emitió una nota aclaratoria para desmentir la supuesta relación con la cantante, y dijo que se trataba de una foto de hace años atrás. "La foto que subí con Belinda es del 2013 cuando tuve el placer de conocerla en una de mis peleas en México", dijo en sus redes. "Mi intención nunca fue generar especulaciones, sino recordar el momento. Respeto y admiro a Belinda y le deseo lo mejor hoy y siempre", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Christian Nodal y Belinda Christian Nodal y Belinda | Credit: IG/Christian Nodal y Belinda Mientras tanto Belinda y Nodal se mantienen en una guerra de canciones, ambos muy dolidos por la separación. Por un lado, el mexicano sacó el tema "Ya no somos ni seremos", donde dice: "Quise mi piel llenarla de tatuajes para llenar los besos que dejaste. Puedo ocultar la historia que vivimos, pero no puedo borrarte". Por otro lado, la cantante estrenó la canción "Mentiras, cabr**n", cuya letra dice: "No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando y comportándose como un cabrón. Me cansé de tus mentiras ya no quiero tus besos. Ahórrate el intento…".

