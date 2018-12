Daniela Luján pide que ya no se compare a las estrellas infantiles como Belinda, Danna Paola y ella

Algunas famosas de la actualidad iniciaron su carrera desde niñas y se convirtieron en grandes estrellas. Sin embargo, parece que en la memoria del público continúan viendo a todas aquellas pequeñas, ahora convertidas en adultas, como rivales. Ante ello, Daniela Luján pide que terminen con esas comparaciones ya que cada una tiene carreras diferentes y nunca han competido entre sí.

“Teníamos 14 años [Belinda y ella]”, mencionó Luján a los medios de comunicación. “Creo que como hicimos, las tres [incluyendo a Danna Paola], telenovelas infantiles, supongo que la gente se empeña en buscar conexiones o coincidencias o cosas por el estilo”.

Mezcalent.com; ANTONIO & DANIEL/Stylist: HEIDY ESQUINCA

La histrión confesó que se alejó del canto porque “me da pánico escénico” y prefirió dedicarse a la actuación que es lo que más le gusta porque la música “no me hace tampoco tan feliz”; incluso tenía malestares físicos antes de subirse a un escenario; así que, con el paso del tiempo, decidió cantar solo cuando sea porque el personaje que interprete lo requiera.

“Uno está en esta vida para ser feliz y la verdad es que lo sufría. Creo que la música no es mi forma de expresarme, sino más bien la actuación. Y si puedo cantar o actuar, qué mejor. Pero así nada más como de, hay conper [con permiso] les voy a cantar, me impone muchísimo”, confesó. “Se me dormía el brazo; quería vomitar, pero no era tampoco tan consciente; subía al escenario y se me olvidaba”.

Daniela Luján, quien continúa con sus proyectos teatrales, también reveló que se encuentra muy contenta con su actual pareja sentimental, Mario Alberto Monroy.