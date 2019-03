Belinda y Eiza González: de niñas a "mamacitas" Las vimos crecer en shows como Aventuras en el tiempo y Lola, érase una vez, pero ya no son esas niñas que nos robaron el corazón. Eiza González está empeñada en conquistar Hollywood y Belinda en seguir triunfando como cantante. Mira cómo se ha transformado no solo sus carreras, sino también su apariencia con los años. Las vimos crecer en shows como Aventuras en el tiempo y Lola, érase una vez, pero ya no son esas niñas que nos robaron el corazón. Eiza González está empeñada en conquistar Hollywood y Belinda en seguir triunfando como cantante. Mira cómo se ha transformado no solo sus carreras, sino también su apariencia con los años. More Alma Sacasa Belinda Mezcalent Actúa y canta Univision Ya no es niña Instagram Nuevo look Alexander Tamargo/WireImage Guardiana de la playa Belinda Instagram Eiza González Instagram/Eiza González Cambio en su carrera Alexander Tamargo/Getty Images Nueva apariencia Steve Granitz/WireImage Busto nuevo Backgrid/The Grosby Group Feliz Kevin Mazur/Getty Images 1 of 10 Advertisement 1 of 10 Mezcalent Belinda La mexicana, nacida en España, comenzó su carrera como actriz a la edad de 10 años en la telenovela Amigos x siempre. Luego la vimos en Aventuras en el tiempo y Cómplices al rescate. Advertisement 2 of 10 Univision Actúa y canta En 2003 comenzó su carrera musical con un álbum debut que llevaba su nombre de título. Desde entonces ha tenido muchos éxitos, como “Ni Freud ni tu mamá”, “Bella traición” y “Luz sin gravedad” . 3 of 10 Instagram Ya no es niña Lejos ya de su etapa adolescente, a la cantante ahora le gusta compartir muchas fotos en bikini en sus redes. Advertisement 4 of 10 Alexander Tamargo/WireImage Nuevo look Tras superar algunos problemas personales, la cantante está más feliz que nunca. Advertisement 5 of 10 Belinda Instagram Guardiana de la playa Tan bien le sienta la ropa de baño, que fue una extra en la película Baywatch el año pasado. Advertisement 6 of 10 Instagram/Eiza González Eiza González La actriz mexicana se hizo muy popular con su papel en la novela Lola, érase una vez. Advertisement 7 of 10 Alexander Tamargo/Getty Images Cambio en su carrera Tras varios proyectos exitosos, y también ya con un aspecto diferebrte, se mudó a Los Ángeles para buscarse un hueco en Hollywood. No le ha ido mal: protagonizó shows como From Dusk till Dawn: The Series y la película Baby Driver. Advertisement 8 of 10 Steve Granitz/WireImage Nueva apariencia Eiza admite haberse hecho cirugía plástica para cambiar su fisionomía. Eso sí, la silueta es de puro gimnasio. Advertisement 9 of 10 Backgrid/The Grosby Group Busto nuevo Al parecer, la nariz no fue lo única que se cambió. Advertisement 10 of 10 Kevin Mazur/Getty Images Feliz La actriz reveló que ha superado una depresión y un trastorno alimentario que pareció tras la muerte de su padre. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

