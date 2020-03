Belinda y Danna Paola desmienten los rumores de enemistad y mal rollo con esta foto ¿Enfrentadas? De eso nada. Las dos divas de la canción mexicana han puesto punto final a los rumores de rivalidad con una imagen que ha sido tendencia. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Asunto zanjado. Belinda y Danna Paola se llevan genial, se admiran y entre ellas no hay nada más que mucho cariño y respeto. Con esta imagen publicada por la protagonista del musical Hoy No Me Puedo Levantar, queda desmentido el supuesto duelo de divas del que se venía hablando. Las dos grandes estrellas del panorama musical mexicano compartían un ameno encuentro en los premios Spotify Awards 2020 donde derrocharon arte, poderío y muy buen rollo. Cada una en su estilo, brillaron y demostraron que la unión hace la fuerza. “Girl power”, escribió Beli junto a esta impresionante fotografía de ambas entre bambalinas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante esa publicación y las bonitas palabras de la intérprete de “Déjate llevar”, Danna contestó con un adjetivo con el que define a su compañera a la perfección: “Bellaaaaaaaaaaaa”, escribió en agradecimiento. Ella no se quedó atrás y también compartió otra foto con un mensaje conmovedor. “Las mujeres estamos para apoyarnos, no para competir”, escribió la jurado del programa La Academia. Como era de esperar este encuentro se hizo tendencia en Twitter provocando una gran euforia entre los seguidores de ambas artistas. Pues colorín colorado, queda todo aclarado. Advertisement

