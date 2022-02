¡Confirmado! Belinda y Christian Nodal terminan su romance Los rumores de una ruptura sentimental entre Belinda y Christian Nodal han estado presentes desde hace unos días; ahora se revela que la pareja ha terminado su noviazgo de manera definitiva. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En agosto de 2020, Belinda y Christian Nodal hicieron pública su relación sentimental a través de diversas imágenes donde se mostraban muy enamorados. La pareja se conoció cuando ambos fungieron como coaches de La Voz México y todo parecía que llegarían al altar; particularmente, cuando en mayo de 2021, el intérprete de "Botella tras botella" le entregó el anillo de compromiso a la protagonista de la telenovela Cómplices al rescate en un exclusivo restaurante de Barcelona, España, país donde la actriz se encontraba grabando una serie de televisión. Hace unos días, los rumores de su ruptura eran cada vez más constantes; sobretodo, a partir de que algunos fanáticos de la pareja se percataron de que los novios habían dejado de seguirse en sus redes sociales; incluso, se especuló que era un ardid publicitario porque cada uno estaba lanzando nuevos trabajos profesionales. Ahora, el representante de música regional mexicana confirma que el idilio ha llegado a su fin. "A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que [Belinda y yo] hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro", dio a conocer Nodal en un comunicado de prensa. Belinda y Christian Nodal Belinda y Christian Nodal | Credit: Mezcalent (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también", agregó. "A los medios de comunicación, con mucho respeto, les comunico que no hablare más del tema y que todas las especulaciones son falsas. Les envió mucho amor". Christian Nodal Christian Nodal también hizo pública esta información en una de las historias de su cuenta de Instagram. Por su parte, Belinda se ha mantenido en silencio hasta el momento y se desconoce si se pronunciará al respecto.

