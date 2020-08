¡Belinda y Christian Nodal se comen a besos en el cumpleaños de la cantante! La pareja zanjó así los rumores de una supuesta ruptura. Por el contrario, derrocharon amor y felicidad durante la celebración en las paradisíacas playas del Caribe mexicano. "Te amo". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Que si habían roto, que si se habían dejado de seguir en redes, bla, bla, bla. De crisis, nada de nada. Belinda y Christian Nodal están más enamorados y felices que nunca tal y como ellos lo han dejado saber a través de unas románticas imágenes en sus perfiles. Con motivo del 28 cumpleaños de la artista, la parejita se tomó un respiro y viajó hasta Playa del Carmen para celebrar a lo grande este día tan especial. Entre besos e incluso un tartazo a la cumpleañera, los tortolitos disfrutaron como niños de su primer gran festejo juntos. "Feliz cumpleaños mi vida. Te amo. Ojalá que Dios y la vida me conceda estar siempre en cada uno de ellos para disfrutarte y siempre ver crecer a esa gran mujer que eres", escribió el novio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Unas preciosas palabras a las que la cantante respondió como una mujer enamorada que es. "Te amo mi loquito. Gracias por mi primer cumpleaños juntos", le contestó en sus historias de Instagram. Los tortolitos pasarán unos días retirados del bullicio del DF, los platós y demás compromisos profesionales para disfrutar de su particular luna de miel. Belinda y Christian sorprendían con su inesperado romance que nacía desde los asientos de su programa La Voz Azteca. A pesar de conocerse de antes fue allí que saltó la chispa y no pudieron rendirse a sus encantos. ¡Enhorabuena chicos y qué viva el amor!

