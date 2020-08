Confirmado: Belinda y Christian Nodal son novios Después de que se le vinculara sentimentalmente con Lupillo Rivera, People en español confirmó que Belinda y el cantante Christian Nodal son novios



Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Así es señoras y señores, Belinda y Christian Nodal son pareja. “Están felices y enamorados”, confirmó a People en Español, Conchita Oliva publicista de Nodal. Por su parte, Danna Vázquez la publicista de Belinda agregó. "Es amor", dijo. “Sí son novios”. Fue a través de las redes sociales del programa La voz (TV Azteca) que se dio a conocer que los interpretes habían sido flechados por cupido. “El amor llegó a #LaVoz... ❤️ Nuestros coaches, Nodal y Belinda inician relación”. Image zoom Hace un año, la cantante mexicana fue involucrada sentimentalmente con Lupillo Rivera, quien fuera su compañero en el programa La voz México. “Es, fue la mujer que más he amado en la vida hasta este punto. Es una mujer bellísima, Belinda es una mujer completa”, confesó el cantante grupero, que se hizo un tatuaje de la cantante en su brazo derecho. "Es una mujer completa que admiro y la voy a admirar toda la vida porque lo que ella y yo vivimos solo lo ella y yo lo sabemos". Image zoom Sin embargo, la intérprete de 29 años negó rotundamente el romance con Rivera, de 47. “Nada de nada”, expresó contundente Belinda a People en Español como respuesta a los reportes del romance. “Siempre que me ven trabajando con alguien están estos rumores”.

