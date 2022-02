Belinda y Nodal: los mejores memes de la ruptura de los cantantes La ruptura de los cantantes sorprendió a todos y desató graciosos e irónicos memes; desde los tatuajes de Nodal hasta la posible reacción de Lupillo Rivera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nodal Belinda amor Credit: Nodal Instagram Fue a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales que el cantante de 23 años Christian Nodal dio a conocer que había terminado su romance con la artista mexicana Belinda. "A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que [Belinda y yo] hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro", dio a conocer el intérprete de Adiós amor". Como era de esperarse, las redes sociales explotaron con la noticia de la ruptura de los cantantes con los tradicionales memes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lupillo Rivera encabeza los memes por ruptura de Belinda y Nodal memes ruptura belinda y nodal Credit: Twitter memes ruptura belinda y nodal Credit: Twitter memes ruptura belinda y nodal Credit: Twitter memes ruptura belinda y nodal Credit: Twitter memes ruptura belinda y nodal Credit: Twitter memes ruptura belinda y nodal Credit: Twitter memes ruptura belinda y nodal Credit: Twitter memes ruptura belinda y nodal Credit: Twitter memes ruptura belinda y nodal Credit: Twitter memes ruptura belinda y nodal Credit: Twitter memes ruptura belinda y nodal Credit: Twitter memes ruptura belinda y nodal Credit: Twitter Inicio de la relación En agosto 2020 se dio a conocer que Belinda y Nodal eran novios. Fue a través de las redes sociales del programa La voz (TV Azteca) que se dio a conocer que los interpretes habían sido flechados por cupido. "El amor llegó a #LaVoz… ❤️ Nuestros coaches, Nodal y Belinda inician relación". La Princesa Pop y el intérprete del género regional mexicano posaron juntos por primera vez para la portada de People en Español en diciembre 2020 y hablaron como nunca antes de su romance. Belinda y Christian Nodal Belinda y Christian Nodal | Credit: Mezcalent (x2) "Siempre he sido como muy cerrada con mi corazón", dijo la intérprete de "Bella traición". "Siempre lo tengo en una caja con llave y, pues, nunca nadie había tenido [acceso a él]. Por primera vez en mi vida lo estoy entregando".

