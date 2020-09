¡La nueva locura de amor entre Belinda y Christian Nodal sacude las redes! Los tortolitos vivieron su noche más alocada y así lo compartieron en sus historias de Instagram provocando la reacción inmediata de sus seguidores. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando el amor es verdadero es imposible esconderlo. Nunca antes se había visto a Belinda tan abierta y receptiva en las redes sociales con una pareja. Christian Nodal es su gran amor y lo grita a los cuatro vientos con orgullo y la mejor de sus sonrisas. Este fin de semana ha sido otro lleno de romanticismo y momentos cómplices que ambos han compartido a través de sus perfiles de Instagram. Cena, brindis y fumar en cachimba han sido algunas de las escenas que nos han regalado, siempre acompañadas de risas divertidas y miradas cómplices. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cita dio mucho de qué hablar entre los usuarios de las redes. Mientras muchos aplauden que vivan su amor a todo dar, otros consideran que están yendo demasiado lejos. A ellos eso parece importarles poco y disfrutan al máximo el tiempo libre y juntos que su profesión les permite. Además de mostrar cómo se la pasan en una velada romántica y de lo más sensual, también enseñaron la relación que mantienen con los más necesitados. En esta ocasión, se acercaron a un divertido grupo de niños a los que sorprendieron muy gratamente con varios detalles. La pareja compró uno dulces para estos chicos que quedaron encantados de la vida con la generosidad de los cantantes. Un bello gesto que demuestra que juntos suman mucho más. ¡Felicidades parejita y gracias por compartir estos momentos tan especiales!

