¡Belinda y Christian Nodal disparan la temperatura con escenas de alto voltaje en la playa! Más al rojo vivo que nunca, los tortolitos compartieron momentos de lo más cómplices (¡y muy sensuales!) donde dejaron claro que lo suyo es amor del bueno. ¡Cuánta pasión! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El amor ha llamado fuerte a su puerta y parece que ha llegado para quedarse. Belinda, siempre muy protectora de su vida y sus relaciones, esta vez no quiere ni puede parar de gritar a los cuatro vientos lo enamoradísima que está de su novio, Christian Nodal. Los tortolitos se encuentran unos días de vacaciones en la playa y así mismito lo han presumido a través de sus redes sociales. Besos, caricias, arrumacos, miradas cómplices y, sobre todo, ¡mucho fuego! Eso es lo que se ha desprendido de sus historias en Instagram que han disparado la temperatura de inmediato. Con motivo del cumpleaños de la artista se tomaban unos días de vacaciones que están disfrutando y compartiendo con sus fieles seguidores, encantados de ser testigos de tan romántica historia de amor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es la primera vez que la intérprete de "Flamenkito" junto a Lérica se muestra tan entregada, segura y abierta en una relación. Belinda está locamente enamorada y así lo airea sin complejo digan lo que digan de ellos. Que si es más joven, que si no es tan guapo como ella... a la mexicana le resbala lo que comenten al respecto, no está dispuesta a renunciar a un amor tan bonito que le ha devuelto la felicidad y la sonrisa de niña. Aunque en los pasados días se especuló sobre una posible ruptura por los movimientos de ambos en redes (dejaron de seguirse), la realidad habla por sí sola y el amor está más que en el aire. ¡Felicidades parejita!

