Belinda y Christian Nodal cantan juntos por primera vez tras conocerse su romance. "¡Cómo la mira!". "Por primera vez juntos". El programa La Voz Azteca en el que ambos son jurados dio una probadita de la romántica actuación que emitirán la próxima semana. ¡Cuánta química! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En cada edición de La Voz Azteca Belinda nos hace vibrar con sus intervenciones, sus actuaciones ¡y con sus grandes pasiones! Este año la cantante ha vuelto a ser flechada por Cupido y no ha podido rendirse a los encantos de su compañero y rival en el programa, Christian Nodal. Las redes del exitoso espacio así lo anunciaban hace unos días a lo que la mexicana respondía con una larga ristra de corazones. Ahora todos quieren verles juntos en el escenario cantando un romántico tema donde derrochen amor del bueno. Pues tranquilos porque eso llega. De momento el perfil del programa en Instagram ya nos ha dado un adelanto de lo que será ese momentazo donde saltarán las chispas. "Por primera vez juntos", anunciaban. Los enamorados interpretarán "De los besos que te di", un temazo que nadie mejor que ellos puede cantar. El anticipo que hemos podido ver ha causado todo tipo de reacciones por parte de sus fans, y es que la química entre ambos traspasa la pantalla. "Cómo la mira Christian", "Ah, qué tiernos", "Cómo la veee, muero", "Queremos beso", "La pareja ideal", escribieron algunos usuarios al ser testigos del cariñoso video. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los publicistas de la pareja confirmaban a People en Español que el romance era un hecho. "Es amor", expresó Danna Vázquez, quien trabaja para la cantante mexicana. "Están felices y enamorados", añadió Conchita Oliva, publicista de Nodal. La actuación al completo se emitirá este lunes para deleite de quienes les admiran, un momento que promete grandes dosis de amor y romanticismo. ¡Felicidades a los tortolitos!

Close Share options

Close View image Belinda y Christian Nodal cantan juntos por primera vez tras conocerse su romance. "¡Cómo la mira!".

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.