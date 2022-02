Belinda se habría ido a España para curar las heridas tras la separación de Nodal: ¿qué planes tiene? Belinda aparentemente ha decidido regresar un tiempo a vivir a su natal España para desintoxicarse tras el revuelo generado por su ruptura con Christian Nodal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante los últimos días Belinda ha tenido que lidiar con las implicaciones que ha traído la ruptura con Christian Nodal, por lo que aparentemente ha decidido regresar un tiempo a vivir a su natal España para desintoxicarse un poco de toda esta situación. Luego de que el cantante de regional mexicano anunciara a todos sus seguidores que la intérprete de "Amor a primera vista" y él habían puesto fin a su relación, a Beli se le vio escabulléndose de la mirada pública en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México para abordar un vuelo al extranjero, pero nunca se supo a ciencia cierta cuál era su destino. Belinda y Christian Nodal Credit: Mezcalent.com (2) Ahora se ha conocido que la joven de 32 años estaría dejando México a partir del mes de marzo para instalarse en Barcelona, y así seguir su carrera como actriz y curarse un poco de los sucesos de los últimos días, pues "no la está pasando absolutamente nada bien", reveló la periodista Angélica Palacios en el espacio ¡Suéltalo aquí! "Está asumiendo las consecuencias de sus actos, seguirá trabajando... A partir del mes de marzo radicará de fijo en Barcelona, además de que va a trabajar en esta segunda temporada de la serie donde está y quiere concentrarse 100 por ciento en su carrera. Va a ver de qué manera, nuevamente... para ver cuál es su rumbo y cómo ella ha soltado los sentimientos y cómo se ha sanado las heridas de muchas cosas: con su familia, la muerte de su abuela, la separación con Nodal, el señalamiento público", aseguró la periodista. También confirmó que Belinda "tomará cartas en el asunto para demandar a las personas que la han difamado y que es por ese motivo que está verificando cómo va a actuar legalmente y psicológicamente", algo que la misma cantante ya había expresado en un mensaje en redes. Desde que hicieron público el fin de su noviazgo, Belinda se ha sincerado en que no la está pasando muy bien con la situación. "Estos días han sido difíciles. Vds. más que nadie, saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho…", reconoció en sus primeras declaraciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Belinda y Christian Nodal Credit: Christian Nodal Instagram Si bien la cantante y actriz ha recibido todo el apoyo y cariño de sus familiares, amigos y seguidores, algunos también la han criticado y cuestionado tras la ruptura. No obstante, en el último mensaje de Belinda en redes sociales, alentó a crecerse ante las adversidades y a nunca dejar de amar. "Vinimos a transformar la oscuridad en luz, después de muchos años de dolor e incertidumbre encontré ese amor en mí y abrí las puertas al amor infinito. Mujeres, recuerden que somos agua y que fluimos, somos seres divinos a través de los cuales corre energía para traer vida a la tierra, date el honor que mereces por tu fuerza, eres divina", dijo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Belinda se habría ido a España para curar las heridas tras la separación de Nodal: ¿qué planes tiene?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.