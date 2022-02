¿La venganza de Belinda contra "Ni somos, ni seremos" de Nodal?: "Mentiras, cabrón" ¡La cosa está que arde! Belinda deja sin habla a sus fans al publicar una nueva demo: "No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando y comportándose como un cabrón". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si Christian Nodal arrasa con su tema "Ya ni somos, ni seremos" tras su ruptura con Belinda, la princesa del pop no se ha quedado atrás y acaba de publicar la demo de un nuevo tema que ha dejado a sus fans con la boca abierta. ¿El titulo de su nueva canción? "Mentiras, cabrón". "No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando y comportándose como un cabrón. Me cansé de tus mentiras ya no quiero tus besos. Ahórrate el intento…", canta Belinda en esta sorprendente e inesperada aventura musical. "No quiero un bobo que me controla, ni los fines de semana estar sola, como me dejabas esperando por horas. Ahora las llamadas que tus haces se ignoran", continúa la letra de Mentiras, cabrón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La versión de Belinda de su rompimiento, no cabe duda que las canciones del desamor son las mejores", apuntaba alguien bajo la demo colgada en el canal de Belinda de Youtube, que ya roza el millón de reproducciones. "Sin ninguna publicidad, ni disquera y siendo solo una demo, ni siquiera sencillo oficial, es el número 19 en Youtube México. La única, la latin pop princess", escribía un fan bajo la pegadiza canción; "Belinda, eres increíble, esperé tanto tu regreso a la música", le alababa otro fan con el corazón en la mano. Belinda Belinda | Credit: IG/Belinda Esta ha sido la ruptura de una pareja muy querida por sus fans en el medio artístico, que sin duda va a dar mucho que hablar, dado el cariz que están tomando los acontecimientos. Este fin de semana, Nodal consiguió el primer sold out de conciertos en Honduras tras la pandemia y algunas de las palabras del intérprete desde el escenario se hicieron virales, ya que la audiencia pronto interpretó que estaba lanzando una indirecta para Belinda: Belinda Belinda | Credit: Belinda/Instagram "No sabía que las cosas más bellas de la vida no se podían comprar", dijo Nodal antes de comenzar a cantar uno de sus temas. "Cosas como la lealtad, respeto, amor, fidelidad, confianza y una buena lealtad".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿La venganza de Belinda contra "Ni somos, ni seremos" de Nodal?: "Mentiras, cabrón"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.