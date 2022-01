¡Así fue la fiesta de película que le organizó Belinda a Christian Nodal por sus 23 años! La cantante se superó con una celebración sorpresa llena de detalles y momentos únicos para su novio. Música, varias tortas ¡y un regalo sumamente especial e inesperado! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cumplía 23 años, un número redondo que Belinda quiso que su novio Christian Nodal recordara para siempre. La cantante tiró la casa por la ventana para organizar una fiesta de cumpleaños propia de un cuento de hadas. Con las ideas claras de qué era lo que quería, la intérprete se puso manos a la obra para crear un festejo en el que no faltó de nada. Desde la música en vivo y los seres más cercanos, hasta una rica comida y tartas para chuparse los dedos. Pero sin duda fue un detalle en la sala de celebración, lo que tocó especialmente el corazón de Nodal y todos los allí presentes. Un árbol al estilo navideño cuyos adornos eran fotografías, todas ellas parte de su álbum familiar, laboral y de toda su vida. Entre los invitados más especiales estaban Buzz y Buddy, los protagonistas de la película infantil Toy Story, de la que Christian es un gran fanático. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El acceso a este espectacular lugar estaba adornado con unas letras gigantes y brillantes que resaltaban en nombre del prometido de Belinda. También fue parte clave de los adornos el número 23, año que estrena el cantante. El espacio contó con una mesa gigante para quienes quisieran sentarse a comer y una barra de comida exquisita que sostenía unas tortas deliciosas. Belinda le devolvió así a su amado el precioso detalle que él tuvo con ella en su aniversario como pareja. Belinda y Christian Nodal Credit: Christian Nodal Instagram En este caso, en el escenario estuvo una Belinda a cargo de todo y una banda que tocó música en directo para los allí presentes. Pero, sin duda, fue la sonrisa de pura felicidad de Nodal lo que más brilló en la fiesta. Un gesto de agradecimiento y dicha ante la gran prueba de amor de su chica. ¡Muchísimas felicidades, Christian, que los cumplas feliz!

