Belinda sobre Peso Pluma: "Estoy en contacto con él" ¿Qué pasa entre Belinda y Peso Pluma? Ya tienen una relación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Belinda y Peso Pluma Credit: Medios y Media/Getty Images/Rosalind O'Connor/NBC via Getty Images Desde el año pasado, Belinda han tenido un nuevo despunte profesional al retomar su faceta como actriz con la serie Bienvenidos a Edén, que realizó en su natal España. Además, la famosa ha retomado sus presentaciones en vivo y ha mencionado su interés por dar a conocer nuevo material discográfico. Por ello, confesó que no dudaría en hacer una colaboración musical con Peso Pluma, quien ahora se encuentra en los cuernos de la luna. ¿Pero existe posibilidad de que suceda un trabajo conjunto entre ambos cantantes? Es la protagonista de la telenovela Cómplices al rescate quien habla al respecto. "Me encantaría, estoy en contacto con [Peso Pluma]", reveló Belinda al programa mexicano de televisión Hoy (Televisa). "Es un super artista y, por supuesto, ojalá se de algo muy pronto". En otros temas, la intérprete de "Amor a primera vista" dio a conocer que "voy a estar cantando en Tailandia"; lo cual, "me emociona mucho cantar en un otro lugar completamente diferente, muy lejos" y después pretende tomar unas vacaciones y darse un momento de reflexión en casa de su abuelita, Juana Moreno, quien falleció el año pasado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me voy a España, voy a descansar un mes porque no he parado. He estado todo el tiempo corriendo; haciendo conciertos, de un lado para otro y necesito un pequeño respiro de un ratito, unos días", mencionó. "Quiero estar con mi familia en España que hace mucho no los veo, los extraño. Quiero estar en casa de mi abuelita, que, obviamente, también son momentos importantes para mí donde me reencuentro conmigo misma". Como lo ha dejado ver, Belinda tiene muchos planes profesionales y, además de su interés por hacer dueto con Peso Pluma, tiene en mente a otros cantantes.

